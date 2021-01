Si Word est l’un des programmes Microsoft Office les plus utilisés au quotidien dans le monde, alors il est compréhensible que, avec une certaine fréquence, apparaissent des problèmes de fonctionnement auxquels nous devons nous occuper. Sans aller plus loin, dans cet article nous voulons vous apprendre réparation une fichier Word corrompu.

Parce que? Fondamentalement, parce qu’il y a autant de raisons que de solutions pour lesquelles un document de ce programme peut afficher des bogues ou des erreurs. En pensant à vous en débarrasser, cet article va vous guider à travers différentes réponses possibles, jusqu’à ce que vous en trouviez une qui puisse vous sortir de ce problème.

De manière générale, lorsque nous ne pouvons pas ouvrir un document Word endommagé, nous ne pourrons visualiser aucun type d’élément interne. Mais il existe également des cas exceptionnels où nous voyons des chiffres binaires.

Comment réparer un fichier Word corrompu étape par étape

Quelle que soit la situation précédente dans laquelle vous vous trouvez, il y a certaines suggestions dont vous devez tenir compte lorsque vous essayez de résoudre les problèmes les plus courants de Word. Apprenons à les connaître:

Ouvrez le fichier en mode brouillon

Ouvrez Word comme vous le faites tous les jours Sélectionnez un document vierge Trouvez l’option Afficher, puis Brouillons Sélectionnez le menu Fichier, puis cliquez sur Options et Options avancées Faites défiler jusqu’à Afficher le contenu du document Puis indiquez Utiliser la police brouillon dans les vues Brouillon et Plan, puis cliquez sur a Fermer le mot Double-cliquez sur le document pour l’ouvrir

Word ouvrira ensuite le document de problème en mode brouillon, avec la particularité qu’il utilisera la police brouillon au lieu de la police d’origine du document. Il est donc susceptible de devenir visible. À ce moment précis, vous devez copier le contenu et l’enregistrer dans un autre endroit sûr.

Utilisez le convertisseur “Récupérer le texte de n’importe quel fichier”

Word propose un outil de récupération pour ces circonstances, capable d’extraire ou de récupérer du texte à partir de n’importe quel fichier. Avant d’en profiter, sachez que le format, les images et les objets que vous avez insérés seront perdus. Cependant, il suffit aussi de récupérer le texte, sûrement le plus important.

Ouvrez Word comme vous le faites quotidiennement Accédez à l’option Parcourir Dans la boîte de dialogue du fichier, à côté de la zone de texte du nom de fichier, sélectionnez Récupérer le texte de n’importe quel fichier Choisissez le document dont vous souhaitez récupérer le texte Cliquez sur Ouvrir et voyez ce qui se passe

Une fois que le document est récupéré de cette manière, encore une fois, vous devez sauvegarder ce qui a été obtenu.

Changer le modèle utilisé par le document

Lorsque nous créons un nouveau document, il utilise un modèle par défaut par défaut. Ce modèle par défaut a peut-être subi des dommages à l’origine du problème. Ou, le modèle n’est plus attaché au document. Heureusement, nous pouvons essayer de surmonter cet inconvénient:

Ouvrez Word comme vous le faites quotidiennement Accédez au fichier endommagé et essayez de l’ouvrir S’il s’ouvre, regardez dans Fichier, Options et Plugins Dans la zone Gérer recherchez les modèles, puis allez à Aller Ensuite, vous devez entrer Modèles et plugins Si le modèle est normal, accédez à « % userprofile% appdata roaming microsoft templates »Lorsque vous trouvez le fichier Normal.dotm, changez son nom Ouvrez à nouveau Word et allez dans Fichier, Options, Compléments, Modèles Trouvez le modèle avec le nouveau nom, sélectionnez-le et cliquez sur Joindre le test en ouvrant le fichier Word encore

Démarrez Word avec les paramètres par défaut

Même si vous ne le savez pas, en tant qu’utilisateur, vous êtes en mesure de forcer Word à démarrer avec les paramètres par défaut. Cependant, vous devez d’abord vous assurer que le logiciel et les fichiers sont fermés.

Ouvrez Exécuter en appuyant sur les touches Win + REscribe winword.exe / a et appuyez sur la touche Entrée Une fois Word ouvert, cliquez sur Fichier, Parcourir et ouvrez le fichier endommagé. Si le problème était la configuration de Word, cela aurait dû être résolu définitivement.

Forcer Word à essayer de réparer le fichier

Comme beaucoup d’autres programmes et applications Windows, Word essaie de nous aider à le réparer:

Ouvrez Word comme vous le faites quotidiennement Accédez au fichier puis à l’option Parcourir Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton Ouvrir, et sélectionnez Ouvrir et réparer Ensuite, choisissez le fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir Word essaiera de le réparer pendant quelques secondes et , en cas de succès, il l’ouvrira automatiquement

Conclusions

Comme il est clair, les raisons pour lesquelles un document de ce programme peut ne pas s’ouvrir sont multiples. Et, avec eux, il y a plusieurs réponses possibles que nous avons sous la main. Dans tous les cas, nous vous recommandons de ne pas abandonner, car il existe différentes méthodes pour réparer un fichier Word endommagé. Il vous suffit de trouver le vôtre.

Si vous avez aimé cet article, vous voulez sûrement savoir comment réparer un fichier Excel endommagé ou corrompu.

Partage-le avec tes amis!