Windows 10 contient de nombreux dossiers et fichiers dont plusieurs ne doivent pas être falsifiés. Certains de ces dossiers ne sont pas masqués et leur modification n’est pas vraiment sûre. Pour éviter qu’il ne soit modifié, il est verrouillé avec un accès administratif. C’est pourquoi parfois nous trouvons le message “Vous n’êtes actuellement pas autorisé à accéder à ce dossier»Sous Windows 10. Comment pouvons-nous résoudre ce problème?

De nombreux dossiers sont verrouillés pour l’accès administratif. Cependant, qu’en est-il de ceux qui ne le font pas? Dans d’autres, il n’est pas accessible, même si nous avons le compte administrateur de l’ordinateur. Cela se produit généralement parce qu’un autre utilisateur dispose de droits d’accès plus élevés. Si vous allez plus loin, l’utilisateur “TrustedInstaller” qui est créé par Windows 10.

Vous n’êtes actuellement pas autorisé à accéder à ce dossier dans Windows 10

Par conséquent, lorsque nous voyons le message “Vous n’êtes actuellement pas autorisé à accéder à ce dossier“Normalement, nous verrons un bouton qui dit” Continuer “avec l’icône de l’administrateur. Idéalement, vous devez vous connecter en tant qu’administrateur et essayer d’y accéder.

Cependant, au cas où cela ne fonctionnerait pas. Ce que nous devrons faire, c’est mettre la main sur ledit dossier. Pour y parvenir, nous devrons faire ce qui suit:

Nous recherchons le dossier auquel nous voulons accéder. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et cherchez l’option “Propriétés” dans le menu contextuel. Ensuite, nous devrons accéder à l’onglet “Sécurité” qui se trouve en haut de cette nouvelle fenêtre, nous devrions trouver notre nom d’utilisateur. Une fois que nous l’avons fait, cliquez sur le bouton “Modifier” Nous devrons activer toutes les permissions pour ledit utilisateur. Une fois que nous avons terminé, nous cliquons simplement sur “Appliquer” aux sous-dossiers et répertoires.

De cette façon, vous pouvez accéder au dossier en question. Cependant, si votre nom d’utilisateur n’apparaît pas dans la liste, nous devrons essayer la méthode suivante.

Mon nom d’utilisateur n’apparaît pas dans l’onglet “Sécurité”

Votre nom d’utilisateur peut ne pas apparaître dans l’onglet de sécurité de la fenêtre des propriétés du dossier. Dans ces cas, nous devons procéder comme suit:

Nous appuyons sur les touches Windows + R. Une petite fenêtre s’ouvre où nous devrons écrire deux points “..“Et puis appuyez sur” Entrée. “L’Explorateur Windows s’ouvre où nous pouvons voir notre nom d’utilisateur exact, nous devons le copier. Vous pouvez le faire en faisant un clic droit dessus et en sélectionnant “Renommer” puis appuyez sur “Ctrl + C” et appuyez sur “Entrée”, vous ne devriez pas changer votre nom d’utilisateur ici pour quoi que ce soit dans le monde. Maintenant, nous allons naviguer vers le dossier vers lequel On veut y accéder. On fait un clic droit dessus puis on sélectionne “Propriétés” dans le menu contextuel. On va dans l’onglet “Sécurité” et il va falloir cliquer sur “Avancé”. Cliquer sur “Modifier” situé au à côté du champ “Propriétaire”. Une petite fenêtre s’ouvre où nous devrons entrer le nom d’utilisateur que nous avons copié précédemment. Nous cliquons sur “Vérifier les noms” puis nous allons simplement sur “OK” et “Appliquer”.

À partir de maintenant, vous êtes le propriétaire de ce dossier et vous pouvez accéder au même compte que vous souhaitez. Comment vous pouvez apprécier est très facile résoudre le problème de “Vous n’avez actuellement pas les autorisations pour accéder à ce dossier” sur Windows. N’oubliez pas que, si vous avez un doute à ce sujet, vous pouvez le laisser dans la zone de commentaire que vous trouverez un peu plus bas.

Partage-le avec tes amis!