S’il est vrai que, généralement, le comportement du Microsoft Store n’apporte généralement pas trop de problèmes aux utilisateurs, il existe pourtant des situations où l’on peut trouver à l’utilisation des échecs inattendus. Dans ce cas précis, nous voulons nous attarder sur la façon de résoudre le Erreur 0x80070141 de Microsoft StoreL’un des plus fréquents comme lu dans les forums et les réseaux sociaux.

Comme nous l’avons dit alors, ce problème se distingue par le code 0x80070141 que nous pouvons trouver dans le Microsoft Store et pour cette raison, l’idée est de vous apprendre à le laisser derrière.

En fait, l’inconvénient vient généralement de ce message:

Y a-t-il eu des problèmes lors de l’installation des mises à jour, mais nous réessayerons plus tard. Si vous continuez à voir cela et que vous souhaitez rechercher sur le Web ou contacter le support pour plus d’informations, cela peut aider: (0x80070141)

Solutions pour l’erreur 0x80070141 Microsoft Store

Mentionné ci-dessus, nous passerons ensuite en revue quelques-unes des principales astuces qui, selon nous, peuvent être utiles dans ces cas, en commençant par la plus simple d’entre elles.

Exécutez les applications de dépannage du Windows Store

Étant donné que cet échec peut être associé à une grande variété de raisons, nous vous recommandons d’exécuter d’abord le magasin d’applications Windows de l’utilitaire de résolution des problèmes, pour voir s’ils peuvent résoudre le problème.

Cette application est chargée de trouver les incohérences courantes du Store dans l’application et de les corriger automatiquement.

Pour le faire, suivez ces étapes:

Ouvrez les paramètres de votre PC avec Windows Update et seguridadAllí 10ve pour résoudre les problèmesLuego to Store Applications WindowsEjecuta Troubleshooter et attend de voir vos résultats

Désactivez temporairement votre antivirus

Si un antivirus tiers est installé sur votre ordinateur pour compléter Windows Defender, vous devez le désactiver pendant un moment, temporairement, afin de corroborer si ce n’est la cause du problème.

Réparez le Windows Store et gardez les composants à jour

L’atelier de réparation Windows et la maintenance de ses composants mis à jour sont l’une des solutions les plus efficaces pour laisser derrière vous tout problème lié au Microsoft Store.

Pour vous en assurer, vous devez suivre ces étapes:

Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur sur votre PC avec Windows 10Allí, exécutez les commandes suivantes une par une: “.% ALLUSERSPROFILE% Application DataMicrosoftNetworkDownloader * *” net stop bits net stop wuauserv net stop AppIDSvc net stop cryptsvc From the rmdir% systemroot% SoftwareDistribution / S / Q rmdir% systemroot% system32catroot2 / s / Q rEGSVR32.EXE / s atl.dll rEGSVR32.EXE / s urlmon.dll rEGSVR32.EXE / s mshtml.dll netsh winsock réinitialisation netsh winsock réinitialisation proxy net start bits net start net start wuauserv AppIDSvc net start cryptsvc Vérifiez si chacune de ces commandes échoue ou non, redémarrez votre ordinateur

Microsoft Store restauré via la configuration du système

Windows 10 nous permet également de restaurer le magasin d’applications Windows Windows 10 via la configuration du système lui-même, et c’est la solution ultime que nous avons pour vous. Vous devez suivre ces étapes:

Ouvrez les paramètres de votre PCVe pour AplicacionesLuego vers Applications et característicasMás options de recherche tardives avanzadasFinalmente Microsoft StoreAllí pour cliquer sur Réinitialiser

Pour cette astuce, cependant, vous devez également réinstaller l’application à partir du Microsoft Store à l’aide de Windows PowerShell. Après avoir terminé le didacticiel précédent, procédez comme suit:

Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer et sélectionnez PowerShell (administrateur) Dans la fenêtre Windows PowerShell, copiez et collez la commande suivante: Get-AppxPackage -allusers Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -register ‘$ ($ _. InstallLocation) AppXManifest.xml’} Après l’exécution, redémarrez votre ordinateur pour vérifier le bon fonctionnement du Microsoft Store

Dans tous les cas, vous devez savoir que le Microsoft Store est l’un des composants essentiels des logiciels Windows actuels. Vous ne devez supprimer pour aucune raison.

Partage-le avec tes amis!