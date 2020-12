Audible vous offre de nombreuses options et l’une d’entre elles est de retourner un livre ou de l’échanger contre un autre si vous n’êtes pas satisfait. Nous vous montrons les étapes à suivre.

Lire un livre sera toujours un bon choix pour l’éducation ou simplement pour la distraction. Mais, Et si vous n’avez pas assez de temps pour vous asseoir et lire? Ne vous inquiétez pas, vous avez une option incroyable: les livres audio.

Aller pour écouter des livres au lieu de les lire est une excellente idée, surtout si le temps n’est pas de votre côté ou si vous voulez d’autres activités pendant que vous développez vos connaissances.

Comme cela arrive avec le contenu audiovisuel, vous aurez besoin d’un mobile ou un ordinateur pour télécharger l’application. Cette fois, nous voulons vous parler d’Audible, le application amazon qui vous permet d’acheter des livres audio.

Mieux encore, vous pouvez retourner ou échanger votre livre Audible sinon ce que vous attendiez! Lisez cet article et découvrez ce que vous pouvez faire avec outil Amazon.

Comment s’inscrire à Audible?

Avant de parler du retour et échange de livres, vous devez savoir ce que vous devez faire pour utiliser correctement l’application.

Bien sûr, la première étape est téléchargez l’application sur votre mobile ou sur votre ordinateur. Les deux versions de cette application ont leurs propres caractéristiques, mais, bien sûr, elles offrent les mêmes options.

Au moment où vous décidez créez votre compte Audible Vous avez deux alternatives: créer un profil indépendant ou utiliser le même profil d’Amazon.

La deuxième option est le plus recommandé si vous achetez régulièrement sur la plateforme, comme vous le pouvez accès depuis votre profil principal pour obtenir le Livres audibles.

Une fois que tu as créé et configuré votre compte, vous pouvez en profiter totalement gratuit pendant 30 jours, auxquels s’ajoutent deux livres totalement gratuits. Les livres originaux Audible sont produits et édités par Amazon, vous pouvez donc profiter de la qualité de l’entreprise.

Quand ce temps s’écoule, vous devriez acheter l’abonnement d’application d’une valeur de 7,95 $ à 14,95 $. Avec ça tu peux accéder et acheter tous les livres disponibles sur la plateforme et, en plus, ils vous donneront un crédit pour achetez le livre que vous voulez, quel que soit son prix.

Il faut donc noter que les crédits ne seront pas accordés au début du mois, mais à la date à laquelle vous devez annuler votre mensualité. Autrement dit, si votre date de le renouvellement est le 15 de chaque mois, ce jour-là, vous pourrez profiter de votre crédit. Vous devez également savoir que vous pouvez accumuler des crédits au fil des mois, tant qu’ils ne sont pas plus de 6.

Un livre audio peut-il être retourné sur Audible?

Eh bien, disons que vous avez choisi le livre que vous vouliez, mais pour une raison quelconque, il ne s’est pas avéré être ce que vous attendiez. Si tel est votre cas, nous vous disons qu’il a une solution: vous pouvez renvoyer un livre audio Audible sans aucune complication.

Mieux encore, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour que votre argent soit remboursé, vous pouvez donc en acheter un autre presque immédiatement, à condition que ce soit dans les 365 jours suivant l’achat du produit. Les politiques d’Audible sont très claires à ce sujet.

Comment renvoyer un livre audio?

Maintenant que vous savez que c’est possible, nous vous dirons ce que vous devez faire pour réaliser un retour rapide et facileBien sûr, avant de commencer le processus, vous devez vous assurer – comme nous l’avons mentionné précédemment – qu’un an ne s’est pas écoulé depuis que vous avez acheté le livre. Passé ce délai, les retours ne sont pas possibles, vous devez donc porter une attention particulière à cet aspect.

Entrez dans l’application

Pour commencer, nous recommandons ouvrez l’application depuis le site Web. Pour ce faire, vous devez entrer dans le bureau, aller dans l’application et cliquer sur votre nom, qui sera dans le en haut à droite du site Web.

Sélectionnez l’historique des achats

Une fois que vous êtes dans l’application, vous devez sélectionner l’option “Détails du compte” et, plus tard, entrez le “Historique des achats” qui apparaîtra dans le menu de gauche.

Trouvez le livre que vous reviendrez

La prochaine étape consiste simplement à cherchez le livre que vous reviendrez. Ce processus sera plus ou moins long en fonction des commandes que vous avez passées, mais vous pouvez choisir le filtres disponibles dans l’application. Pour être plus précis, vous devez sélectionner l’option du livres que vous avez achetés au cours des 356 derniers jours (qui est la période de temps valide pour effectuer les retours).

Faites le retour

La prochaine option que vous devez sélectionner est “Redonner”. Audible offre la possibilité d’indiquer le raisons du retour, rendant ce processus encore plus facile.

Après avoir fait suivez ces étapes simples, la seule chose qui manque est que Audible effectuer le remboursement pour pouvoir acheter un autre livre. Comme nous l’avons mentionné, la plateforme reconstituer l’argent presque immédiatement.

Comment puis-je échanger un livre audio contre un autre?

Une autre option offerte Audible Premium Plus c’est échanger des livres, ce qui est une alternative idéale si vous voulez continuer une histoire sans avoir à dépenser plus de crédits.

En fait, la plateforme souligne qu’il s’agit du raison principale pour échanger un livre. Dans le cas où cet avantage serait utilisé de manière excessive, “Audible pourrait limiter le nombre d’échanges et de remboursements à l’utilisateur”. Il le processus d’échange est similaire aux retours, en particulier dans la rapidité des réponses.

Bien entendu, dans les deux cas (à la fois dans les retours et les échanges), il est obligatoire que les membres soient actifs.

En ce sens, ces options ne sera pas disponible pour les utilisateurs qui ne paient pas pour leur abonnement ou ne pas les tenir à jour. Ce qui restera disponible, ce sont les les livres que vous avez achetés.

Maintenant que vous connaissez le étapes pour retourner un livre Audible ou l’échanger contre un autre, il vous suffit de les mettre en pratique.

