Cette année, Google a profité de l’occasion pour mettre à jour certaines de ses icônes d’application. Il s’agissait d’abord de Google Maps, puis de Google Photos, et enfin de la suite Google Workspace, comprenant Gmail, Drive, Calendar, Meet et Docs. Si vous n’êtes pas convaincu par les nouvelles icônes Google, vous pouvez toujours revenir aux anciens.

L’un des avantages d’Android est qu’il est facile de changer l’apparence des applications en installant un pack d’icônes. C’est une fonction qui dépend du lanceur, même si de nos jours la grande majorité des lanceurs d’applications permettent de changer les icônes. Nous verrons comment vous pouvez revenir facilement aux anciennes icônes pour Gmail, Drive, Meet, Google Photos, Agenda et autres applications.

Obtenez un pack d’icônes

La bonne nouvelle est que revenir aux anciennes icônes est relativement facile. De nombreux packs d’icônes incluent des copies d’icônes d’applications populaires, et les icônes de toutes les applications Google sont souvent incluses. L’astuce est de télécharger un pack d’icônes qui conserve les icônes d’origine sans modifications.

Une recherche rapide sur Google Play renverra plusieurs résultats valides, avec des termes tels que “Icônes Google” ou “Icônes Pixel”. Nous avons essayé Pack d’icônes Pixel PieBien que cela en vaudrait probablement la peine avec de nombreux autres packs d’icônes similaires. Le moyen le plus simple de le tester est de le télécharger et de l’essayer.

Pack d’icônes Pixel Pie – Pack d’icônes Pixel gratuit

Changer toutes les icônes …

Le moyen le plus rapide de ramener toutes les icônes à leur disposition classique est utiliser le pack d’icônes totalement. Le processus peut varier en fonction du lanceur que vous utilisez, bien qu’il ne devrait pas être très différent de Nova Launcher, qui est celui que nous utiliserons comme exemple.

Pour configurer un pack d’icônes dans Nova Launcher, vous devez accéder aux paramètres Nova et accéder à la section Apparence. Déjà dedans, touchez Style d’icônes, où vous pouvez configurer la forme des icônes et le pack d’icônes utilisé.

Touchez dans la première section, Thème d’icônes, puis choisissez le pack d’icônes que vous avez téléchargé précédemment. Dans notre cas, cela s’appelle le Pixel Icon Pack. Si par la suite vous changez d’avis et souhaitez revenir aux icônes normales, vous devez revenir à ce menu et choisir Système.

Revenez à l’écran d’accueil et vous verrez le changement. Des applications telles que Drive, Meet, Photos ou Google Agenda prennent leur ancienne icône, qui est celle incluse dans le pack d’icônes. Notez que cette méthode changera l’icône d’autres applications, comme l’application appareil photo ou le numéroteur téléphonique.

Avant et après l’application du pack d’icônes

… ou juste quelques

Si vous ne souhaitez modifier que l’icône de certaines applications et pas de toutes, vous pouvez également le faire, bien que ce ne soit pas possible dans tous les lanceurs. Oui c’est possible dans Nova Launcher, et le processus est relativement simple.

Pour ce faire, appuyez longuement sur l’application dont vous souhaitez modifier l’icône -par exemple, le Calendrier- et cliquez sur bouton crayon. Appuyez ensuite sur l’icône et vous pouvez choisir l’icône que vous souhaitez utiliser.

Nova Launcher vous permet de choisir n’importe quelle image que vous avez sur votre mobile comme icône, bien qu’il vous soit plus facile d’utiliser un pack d’icônes comme celui que nous avons vu auparavant. Dans la liste, choisissez le pack d’icônes puis choisissez l’ancienne icône, qui apparaîtra en haut. Notez que cela peut prendre quelques secondes pour que la liste des icônes apparaisse dans le sélecteur Nova Launcher.