Le service Google Pass est arrivé en Espagne. Voici les étapes à suivre pour conclure un abonnement et profiter de ses avantages.

Les jeux vidéo sur appareils mobiles sont une réalité de plus en plus solide chaque jour. Pour cette raison, de grandes entreprises telles que Manzana et Google Ils ne laissent pas passer ce mouvement et parient sur ce marché de plus en plus dominant.

On l’a déjà vu avec l’arrivée d’Apple Arcade, où le fabricant de la pomme mordue a donné aux utilisateurs accès à une série de titres totalement exclusifs de la plateforme juste en payant un Souscription mensuelle.

Dans ce cas, Google ne voulait pas être laissé en dehors du jeu et a également lancé son système d’accès appelé Google Play Pass et après tant d’attente, enfin Juillet 2020 est arrivé en Espagne et peu à peu il se répandra dans d’autres endroits. Si vous voulez tout savoir sur ce service, son prix et comment vous abonner, continuez à lire cet article.

Qu’est-ce que Google Play Pass?

Google Play Pass est un service par Souscription mensuelle qui vous permet d’accéder à une collection de jeux vidéo et applications dans le magasin pour les appareils Android. Cependant, la principale différence avec son homonyme Arcade Apple, ne repose pas sur des titres exclusifs, mais sur de nombreuses connaissances et autres totalement nouveau.

Pour le moment, le catalogue a des centaines d’applications disponibles. Cependant, il est en croissance totale, puisque de nouveaux lancements d’applications et de jeux arriveront chaque mois.

Tous les avantages du service

Vous vous demandez sûrement si en vous abonnant à Google Play Pass vous obtiendrez des avantages ou Avantages, le fait est que oui et il y en a plusieurs. Par exemple:

Avec soi Abonnement à Google Play Pass vous pouvez partager l’accès au catalogue jusqu’à 5 membres de votre groupe familial que vous avez configuré dans votre compte Google. Bien qu’il ne propose pas de jeux exclusifs, il accès complet aux titres et applications les plus populaires sans les payer et sans publicité. En d’autres termes, ce serait comme acheter un jeu ou profiter d’une application payante, sans les avoir achetées directement. Pour les nouveaux abonnés, il y aura la possibilité de un essai gratuit et un prix de lancement inférieur mensuelle, mais il y aura également la possibilité de plans annuels selon les préférences de l’utilisateur.

Comment s’abonner à Google Play Pass

Si tu es interessé par Google Play Pass et vous souhaitez obtenir un abonnement, le processus est très simple.

Sur votre appareil mobile ou tablette Android, accédez à l’application Google Play StoreEnsuite, accédez Menu> Play Pass> “Démarrer l’essai gratuit” ou “S’abonner”, selon votre cas.Une fois le processus terminé, appuyez sur l’option “S’inscrire” pour finir, c’est fait! Vous bénéficierez déjà de Google Play Pass et de tous ses avantages.

Pour partager votre abonnement avec les membres de votre famille, il suffit de:

Aller à la page d’accueil de Google Play PassSélectionnez la section “Gérer la famille” et là, suivez les étapes pour ajouter un membre avec lequel vous souhaitez partager l’abonnement.

Comme expliqué Google, le processus de le paiement sera effectué à la fin de l’essai gratuitPar conséquent, si l’utilisateur ne souhaite pas continuer à utiliser le service, il devra simplement l’annuler avant l’expiration du délai, sinon le compte sera débité.

Si vous souhaitez vous désinscrire, rendez-vous simplement dans la section Google Play Store “Abonnements> Google Play Pass” et là tu choisis “Annuler l’abonnement”.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un pari intéressant de la part de Google pour faciliter l’accès des utilisateurs aux jeux et aux applications de paiement de manière plus simple et via un abonnement pour seulement 4,99 euros par mois ou annuel dans lequel vous pourrez profiter d’un 50% de réduction au montant total égal à 29,99 euros par an. Pensez-vous que cela en vaut la peine? Faites-nous part de votre opinion à ce sujet.

Maintenant, si vous voulez connaître tous les jeux et applications disponibles dans Google Play Pass, jetez un œil à cette liste complète et mise à jour.

