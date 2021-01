Signal fonctionne différemment de WhatsApp ou Telegram lorsqu’il s’agit de sauvegarder des conversations. L’objectif de cette application est totalement local. Alors quand on va à sauvegarder et restaurer les chats Signal, tout est stocké sur notre appareil.

Comment sauvegarder les chats Signal

Ce n’est pas du tout compliqué de faire une sauvegarde de tous nos chats. Signal crypte la sauvegarde avec un mot de passe pour des raisons de sécurité. Même si quelqu’un décroche notre téléphone, il n’aura pas accès à cette copie à moins d’avoir le mot de passe.

La première chose que nous allons faire est d’ouvrir l’application et d’aller dans Paramètres> Chat et média> Copies de sauvegarde> Sauvegardes de chat. Maintenant, ce que nous allons faire est d’appuyer sur le bouton qui dit “Activer” et nous devrons choisir un dossier où nous allons stocker la sauvegarde. Dans la même fenêtre où nous pourrons voir le nom du dossier et nous devrons enregistrer le mot de passe qui apparaît à l’écran. Ensuite, nous allons cocher la case et cliquer sur “Activer les copies de sauvegarde”. Si nous le souhaitons créer une sauvegarde à ce moment-là, il faudra simplement cliquer sur “Créer une sauvegarde” et c’est tout.

Il est important que vous notiez le mot de passe dans un endroit sûr, où vous seul pouvez le saisir.

Comment restaurer les chats Signal

Cette option n’apparaît que lorsque nous réinstallons l’application. Donc, si vous souhaitez restaurer tous les chats Signal, vous devrez supprimer l’application et la télécharger à nouveau.

Nous allons cliquer sur l’option “Restaurer la sauvegarde” qui apparaît en bas de l’écran, après avoir ouvert l’application. Il va maintenant falloir chercher le dossier où la sauvegarde a été enregistrée. Nous entrons le mot de passe et attendons pour que le processus se termine.

Une fois terminé, il nous demandera si nous voulons restaurer la sauvegarde. Nous allons simplement devoir cliquer sur “Restaurer la sauvegarde” et c’est tout.

Comment restaurer une copie des chats Signal sur un nouveau téléphone

Étant donné que les sauvegardes de Signal sont locales, contrairement à d’autres applications comme WhatsApp. De nombreuses personnes ont des doutes sur la façon de restaurer une sauvegarde des conversations Signal sur un nouveau téléphone.

Ce n’est pas du tout compliqué. La seule chose que nous allons devoir faire est de télécharger le dossier dans lequel nous effectuons la copie de sauvegarde dans le cloud. Il peut s’agir de n’importe quel service de stockage cloud. Ensuite, nous le téléchargeons sur notre nouveau téléphone mobile et le processus de restauration des chats est exactement le même que celui dont nous avons discuté ci-dessus.

