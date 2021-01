Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Android

Bien que la plupart des smartphones d’aujourd’hui n’aient aucun problème à exécuter presque toutes les applications du Play Store (même les jeux les plus exigeants), On ne peut pas en dire autant des smartphones que nous utilisions il y a quelques années. Des applications qui étaient lentes, qui se fermaient mystérieusement … une horreur, même si la plupart du temps c’était à cause de la mémoire RAM de notre appareil mobile.

Aujourd’hui, avec les mobiles avec jusqu’à 12 Go de RAM, cela ne se produit plus, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’applications qui fonctionnent mal ou de services qui consomment beaucoup plus de RAM qu’ils ne le devraient. Maintenant, comment savoir ce que consomme chaque application? Heureusement, nous sommes sur Android et savons que c’est vraiment simple. Il n’est pas nécessaire de télécharger tout type d’application tierce ou quoi que ce soit de ce genre depuis nous avons toutes les informations dans les paramètres de notre smartphone.

Comment savoir combien de RAM chaque application consomme

La première chose que nous devons faire pour connaître la RAM consommée par chaque application ou processus sur notre appareil mobile consiste à activer les options du développeur. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais en résumé, ces options sont utilisées pour effectuer des ajustements avancés et sont masquées afin que l’utilisateur de base ne puisse pas y accéder. Cependant, ne vous inquiétez pas car si vous suivez nos conseils, il ne se passera rien de grave.

Pour les activer, il suffit d’aller dans les paramètres de notre appareil, À propos du téléphone et appuyez sept fois au total sur la section des numéros de compilation. Une fois cela fait, nous aurons activé les options développeur et nous pourrons observer la consommation de mémoire RAM de notre appareil. Allons-y.

Dans ces options uniquement nous devrons aller dans l’option “En exécution”. Ici, nous saurons ce qui se passe en ce moment dans notre terminal. Dans la capture d’écran que je partage avec vous, on voit que sur les 4 Go de RAM totale, 1,20 Go sont occupés par le système, 624 Mo par les applications et nous avons 2 Go libres. Ensuite, nous voyons une liste d’applications et de processus en cours d’exécution et si nous cliquons sur chacun d’eux, nous entrerons dans un nouvel écran avec plus de détails, où apparaîtra un bouton “Arrêter” ayant le même objectif, pour arrêter l’application ou le service en question. Une option parfaite si nous voyons qu’une application ne fonctionne pas correctement et que nous voulons qu’elle cesse de consommer de la RAM.

Outre la section “En cours d’exécution”, il existe une autre option dans les options du développeur appelé “Mémoire” où nous pouvons essentiellement voir un historique des applications qui ont consommé le plus de RAM sur des périodes de 3, 6, 12 et 24 heures.

Comme vous pouvez le voir, les options de développement nous permettent une multitude de possibilités telles que rendre notre appareil plus rapide parmi de nombreuses autres options comme celle que nous avons décrite dans cet article, il est donc toujours conseillé de les activer, surtout si vous aimez jouer avec votre smartphone.