Hier, nous avons appris que Google mettra fin au programme de sauvegarde illimitée de Google Photos en juin 2021, ce qui signifie que les sauvegardes – qu’elles soient en qualité d’origine ou non- sera déduit de l’espace de stockage partagéSoit les 15 Go gratuits, soit un plan de stockage Google One.

Google nous a promis de lancer de nouveaux outils pour aider à gérer le stockage avant la date limite, même si certaines inconnues sont restées en suspens, comme l’espace occupé par toute votre bibliothèque Google Photos aujourd’hui. Le premier outil à cet égard est prêt et, bien qu’il soit assez simple, au moins il vous donne une idée de Combien de temps durera votre espace de stockage Google?, selon les calculs de l’entreprise.

Combien de temps durera votre stockage Google?

Sur la même page où Google explique le changement de politique en résumé, il était déjà inclus le devis sur ce que votre plan de stockage actuel devrait donner de lui-même, mais sans trop de détails et sans indiquer clairement comment le calcul a été effectué.

Les mêmes données sont disponibles sur https://photos.google.com/storage, qui montre un graphique de l’utilisation actuelle du stockage Google, séparant le pourcentage utilisé par Google Photos et celui de Google Drive et Gmail. Plus importantes sont les données présentées dans le texte ci-dessus, indiquant combien de temps avez-vous le stockage, avant qu’il ne se remplisse si vous continuez au même rythme qu’avant.

Les données sont un peu déroutantes, surtout par rapport au graphique, car aujourd’hui – et jusqu’au 21 juin 2021, les photos enregistrées en haute qualité ne comptent pas dans le stockage. Par chance, le chef de produit de Google Photos a clarifié la façon dont le calcul est effectué, Sur Twitter.

Désolé, vous avez manqué cette question hier: oui, elle prend en compte votre utilisation actuelle des quotas ET vos taux de téléchargement de photos et de vidéos historiques – David Lieb ✊🏻🇺🇸 (@dflieb) 12 novembre 2020

Le calcul du temps est basé sur le quota dont vous disposez aujourd’hui et l’historique de la sauvegarde en haute qualité de Google Photos. Autrement dit, l’outil prend en compte la quantité de photos et de vidéos que vous téléchargez normalement dans la sauvegarde et calcule la durée de vie de l’espace disponible sur le stockage partagé si vous gardez le même rythme. Par exemple, s’il vous reste 1 Go et que vous téléchargez 100 Mo chaque jour, cela devrait vous durer dix jours.

Autrement dit, cela ne signifie pas que lorsque cette période passe (par exemple, un an), vous devriez commencer à payer, mais c’est un calcul aujourd’hui du temps qu’il faudrait pour remplir l’espace. Veuillez noter que Google commencera à compter uniquement les nouvelles photos que vous téléchargez à partir du 21 juin 2021, et pas tout ce qui était déjà là avant, tant qu’il est de haute qualité. Il n’y a aucune modification de la qualité d’origine, car elle a toujours été écartée de l’espace de stockage.

Via | Police Android

Partager Comment savoir combien de temps votre espace de stockage Google Photos durera avant qu’il ne se remplisse