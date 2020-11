Google a largué la bombe hier: en juin 2021, la copie de sauvegarde ou de qualité réduite de Google Photos est éliminée. Toutes les photos téléchargées par la suite sur le cloud Google seront déduites de l’espace de stockage, qui est de 15 Go pour la plupart des comptes. La question est inévitable: Combien occupent les photos et les vidéos que vous avez déjà téléchargées sur Google Photos?

Ce changement n’affectera pas ce qui était déjà dans Google Photos avant le 21 juin, mais vous vous demandez probablement combien de photos vous avez déjà dans Google Photos et combien occupent-elles, pour avoir une idée de ce que les 15 Go de stockage gratuit (et partagés avec d’autres services) de Google peuvent vous apporter.

Combien de photos avez-vous dans Google Photos

Google Photos cessera d’effectuer des sauvegardes gratuites et illimitées, car ils commenceront à utiliser l’espace de stockage partagé entre tous les produits tels que Google Drive ou Gmail. Cela signifie qu’avec le temps, il est inévitable que vous manquez d’espace de stockage gratuit.

Selon Google, ces 15 Go de stockage gratuit devraient suffire pour 80% des utilisateurs stockent leurs photos pendant trois ans, mais si vous souhaitez voir un devis plus personnalisé, vous le trouverez ici. Dans mon cas, Google estime qu’il devrait me donner pendant un an de sauvegardes, bien qu’il ne soit pas clair si cela prend en compte d’autres facteurs, tels que l’utilisation du stockage Gmail ou Drive.

Bien sûr, cela dépend beaucoup de la façon dont vous utilisez Google Photos, de la sauvegarde et du nombre de photos et de vidéos que vous prenez. Une partie de l’équation est le nombre de photos que vous prenez, et heureusement vous pouvez voir combien de photos vous avez téléversées sur Google Photos moyen facile.

Pour ce faire, il vous suffit d’aller dans le panneau de configuration de Google et de rechercher la section Photos. Dépliez-le et vous pouvez voir le nombre total de photos que vous avez téléchargées sur Google Photos, ainsi que le total des albums. Il n’y a malheureusement aucune distinction entre les photos et les vidéos.

Quelle est la taille de vos photos sur Google Photos?

Si vous êtes curieux de savoir combien occupe votre sauvegarde “haute” de Google Photos, malheureusement, Google ne vous facilite pas la tâche. Si vous n’avez pas besoin des données exactes, mais d’une approximation, dans Google Photos, vous pouvez voir la taille de n’importe quelle photo ou vidéo, à la fois depuis le Web (en appuyant sur le bouton d’information) et depuis l’application, en glissant vers le haut.

Par exemple, la photo ci-dessus mesure environ 400 Ko et a été téléchargée via la sauvegarde automatique de Google Photos, elle est donc compressée et non de qualité originale. Compte tenu du fait que j’ai environ 134 000 photos supplémentaires sur mon compte, un calcul approximatif peut être effectué que ma sauvegarde complète devrait être d’environ 53 concerts, concert up ou concert down.

Si vous souhaitez des informations plus précises, vous pouvez les obtenir en téléchargeant toutes vos photos avec Google Takeout. L’inconvénient est que ce processus prend beaucoup de temps et, en plus, cela implique que vous téléchargez toutes vos photos et vidéos juste pour voir combien elles occupent, ce qui n’est pas très optimal. Peut-être avant le 21 juin, Google facilite la connaissance des données, mais pour l’instant la seule alternative est commandez une copie de toutes les photos Google et téléchargez-la.

Lorsque vous avez une telle copie, vous aurez besoin décompressez-le sur un PC et entrez dans le dossier Instant Upload, à l’intérieur, où sont incluses toutes les photos qui ont été téléchargées sur le système avec Google Photos.

Maintenant, vous pouvez enfin voir combien occupe toute votre bibliothèque Google Photos, sélection de tous les fichiers ou, si vous voulez être plus scientifique, laissez les fichiers JSON, qui incluent les métadonnées, désélectionnés.