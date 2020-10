Lorsque nous installons une application, lLa première chose qui ressort avant de commencer, ce sont les autorisations que nous devons accepter. Il y a des applications très transparentes dans cette section, et d’autres qui ne sont pas tellement, et non seulement ont accès au microphone, mais comme l’a montré cette étude de la Northeastern University, Ils peuvent également activer l’appareil photo mobile pour prendre des photos, enregistrer des vidéos, et comme le scandale qui s’est produit avec l’application LaLiga, utilisez le GPS du téléphone pour savoir exactement où vous vous trouvez.

Comment savoir quelles autorisations une application demande sur Android avant de les installer

Mais il est possible d’anticiper cela, puisqu’il n’est pas nécessaire d’installer une application pour savoir jusqu’où vous voulez aller sur votre smartphone. Lors du téléchargement d’applications depuis le Play Store, certains demanderont l’autorisation d’utiliser les informations avant de les installer. Lorsque vous téléchargez des applications développées pour Android 6.0 et versions ultérieures, vous pouvez autoriser ou refuser des autorisations lorsque vous commencez à les utiliser.

Certaines applications seront installées directement. Lorsque vous utilisez une application, Vous pouvez autoriser ou refuser des demandes d’autorisation individuelles avant que l’application n’utilise ce type de données. Pour les autres applications, Google Play vous montre tous les groupes d’autorisations auxquels une application pourra accéder avant de l’installer. Ces informations vous aident à décider si vous souhaitez le faire. Pour savoir à l’avance ce dont une application a besoin, procédez comme suit:

Ouvrez le application depuis la boutique Android Google Play Store Accédez à lavers une page de détails d’application. Pour vérifier les autorisations avant de télécharger, faites défiler jusqu’à «Développeur» et appuyez sur Informations d’autorisation. Toucher Installer.

Toutes les autorisations qui sont dans Android 6 ou supérieur

Ci-dessous nous vous listons toutes les autorisations d’application disponibles pour Android 6.0 et les versions ultérieures. Les autorisations qui apparaissent sur votre appareil peuvent varier selon le fabricant.

Capteurs corporels

Calendrier

Caméra

Contacts

Emplacement

Microphone

Téléphone

Messages texte

Espace de rangement

Autres autorisations