Vous êtes-vous déjà demandé quelles données Facebook possède-t-il? Cela ne nous surprend pas du tout. Après tout, malheureusement, beaucoup d’entre nous sont conscients que le principal réseau social du monde stocke beaucoup d’informations personnelles sur ses utilisateurs. On en sait moins sur l’usage qu’ils en font, bien que là nous ayons des scandales comme Cambridge Analytica pour nous en donner une idée.

En gros, nous pourrions dire que Facebook en sait un peu plus sur vous. Il semble même qu’il veuille en savoir plus, si l’on prête attention au dernier scandale de partage de données entre WhatsApp et sa société mère, qui a conduit des milliers d’utilisateurs à passer à Signal. En passant, nous expliquons ici ce qu’est Signal et pourquoi il est à la mode.

À ce stade, nous sommes convaincus qu’un bon nombre de nos lecteurs voudront savoir quelles sont leurs données Facebook, Mark Zuckerberg et l’entreprise. Nous allons donc vous montrer comment le découvrir.

«Quelles sont mes données Facebook?», Étape par étape

Connectez-vous à Facebook à partir d’un navigateur Web, tel que Google Chrome Cliquez en haut à droite et sélectionnez Paramètres et confidentialité Ensuite, accédez à Recherche de paramètres, dans la barre latérale Paramètres, dans la section Vos informations Facebook Cliquez sur Afficher, à droite de Accédez à vos informations

De là, vous aurez accès à toutes vos informations personnelles Facebook, classées dans différentes catégories. En cliquant sur chacune des sections, vous pourrez voir des liens à partir desquels avoir un panorama plus spécifique.

Après cela, faites défiler jusqu’à Informations sur vous. C’est vraiment à ce moment-là qu’apparaissent les informations les plus privées que la plateforme recueille. Encore une fois, vous pouvez ouvrir des liens sur n’importe quelle catégorie.

Comment télécharger vos informations?

En plus de visualiser ces données, souhaitez-vous les télécharger sur votre PC? Vous avez toujours la possibilité de le faire. Une fois que vous avez exploré vos informations, vous pouvez télécharger une copie à emporter avec vous, ou si vous supprimez le compte.

Pour télécharger toutes vos informations personnelles depuis Facebool, procédez comme suit:

Connectez-vous à Facebook à partir d’un navigateur Web, tel que Google Chrome Cliquez en haut à droite et sélectionnez Paramètres et confidentialité Ensuite, allez dans Paramètres de recherche, dans la barre latérale Paramètres, la section Vos informations Facebook Là, allez dans Télécharger vos informations

Vous pouvez afficher toutes les catégories et télécharger les informations que vous considérez. Vous pouvez télécharger toutes vos informations ou, si vous préférez, définir un intervalle de temps spécifique à partir de Toutes mes données.

Vous pouvez également choisir si vous préférez un format de téléchargement HTML, qui est celui que nous vous recommandons de les avoir sur votre ordinateur, ou JSON, si ce que vous prévoyez est de pouvoir les importer dans d’autres services.

Lorsque vous avez spécifié tout cela, vous verrez une notification indiquant qu’une copie de vos informations est en cours de création. Vous pouvez également recevoir un e-mail avec une confirmation.

Enfin, vous serez invité à télécharger le fichier ZIP. À l’intérieur, vous trouverez une série de dossiers avec toutes vos informations personnelles. Certaines données peuvent ne pas être entièrement comprises. Cependant, il ne vous en coûtera pas trop pour trouver des photos, des vidéos et de nombreux autres éléments que Facebook a collectés.

