Comment savoir qui visite votre profil Facebook

Voulez-vous attraper des intrus? Avec cette astuce, vous pouvez découvrir qui a espionné votre profil Facebook en un rien de temps.

Écrit par Willennys Martínez sur Facebook

Avez-vous déjà pensé à savoir combien de personnes ont visité votre profil Facebook? Si vous êtes l’un d’entre eux, nous vous apportons l’astuce définitive pour savoir qui a espionné votre profil, et mieux encore, sans candidatures.

Facebook est le réseau social populaire lancé sur le marché en 2004. Depuis, il n’a cessé de croître et son créateur, Mark Zuckerberg, a été chargé de maintenir le plateforme mise à jour. Tant et si bien qu’à ce jour, il a plus de 2,5 milliards d’utilisateurs actifs, Surprenant! non?

Son essor mondial a été si grand qu’à ce jour, il est presque impossible de penser que quelqu’un n’a pas de compte créé ou du moins en a entendu parler. Votre système a servi à se connecter avec des gens à distance, rencontre de vieux amis et même obtenir l’amour.

Maintenant, parmi tant de fonctions et de personnes qui traînent autour des profils, vous êtes-vous déjà demandé: Comment savez-vous qui visite votre profil Facebook?

Ainsi, vous pouvez savoir qui visite votre profil Facebook sans applications

Avant de commencer, il convient de signaler que le créateur de Facebook a annoncé à plusieurs reprises que cette procédure “est impossible à faire” et que jusqu’à présent il n’y a pas eu d’application qui puisse le faire. Et c’est bien vrai, le système de sécurité de Facebook est très avancé et empêche ce type d’action.

Cependant, il existe une astuce qui peut vous aider savoir qui visite votre profil Facebook sans programmes ni applications et cela ne vous prendra pas plus de quelques minutes. Vous pouvez voir chaque étape ci-dessous.

Démarrez Facebook depuis votre ordinateur

Bien que la grande majorité des utilisateurs accèdent à l’application à partir d’un appareil mobile, cette fois tu dois le faire depuis le PC. La raison en est que vous entrerez directement dans le code source depuis la plateforme et depuis le mobile est impossible.

Entrez le code source Facebook

Une fois votre session Facebook a commencé, cliquez avec le bouton droit n’importe où sur l’écran principal et recherchez l’option “Inspecter”. Pour plus de commodité, vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL + Maj + I.

Puis sur le côté droit apparaîtra divers chiffres et lettres avec des couleurs. Tu n’as pas besoin d’avoir peur, car il s’agit de Code source Facebook et où se trouve éventuellement la réponse dont vous avez besoin.

Rechercher le mot-clé

Dans la fenêtre montrant le code source localisez la zone de recherche et tapez le mot liste d’amis, qui traduit en espagnol signifie liste d’amis. Puis clique “Entrer”.

Si une erreur se produit dans le processus de recherche, c’est peut-être parce que vous avez mal orthographié le mot. Vérifiez une deuxième fois et réessayez.

Copiez le code que vous souhaitez découvrir

Après avoir placé le mot et agi “Entrer” vous verrez une série de codes de couleur rouge qui ont une structure similaire à celle-ci: 76543210-2. Cela montre les codes de profil de vos amis et, en général, presque tous se terminent par le numéro “2”.

Les listes d’amis sont organisées à partir des codes des personnes avec lesquelles vous discutez le plus jusqu’à celles avec lesquelles vous avez eu le moins d’interactions. Ombrez le code en évitant le “-2”, c’est-à-dire ne copie que les chiffres «76543210» en appuyant sur CTRL + C.

Collez le code dans l’URL officielle

Entrez votre navigateur préféré Tapez dans le moteur de recherche https://www.facebook.com/ + code utilisateur. Par exemple: https://www.facebook.com/76543210.Donne "Entrer" et rapidement vous verrez le profil de personne qui a examiné votre profil.

Ces étapes peuvent être effectuées avec les codes que vous souhaitez, vous serez peut-être surpris de voir les personnes qui ont fouiné dans votre dos.

Si pour une raison quelconque tu ne peux toujours pas savoir qui visite votre profil Facebook ou cela ne fonctionne tout simplement pas pour vous, ne vous découragez pas, peut-être Facebook dans une mise à jour, je l’ai découvert.

Image | Unsplash I, Unsplash II