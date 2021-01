Les marchands et les magasins les jours promotionnels, tels que le Black Friday ou les soldes, font de la publicité remises importantes, souvent même supérieures à 50 ou 80%. Au milieu des nombreuses offres spéciales et réductions, il est facile de se désorienter et de penser également que vous devez acheter quelque chose car la réduction est énorme.

Mais est-ce vraiment? Ce produit est-il si réduit, ou peut-être que le Web ou le magasin physique essaient de nous tromper?

Une bonne remise? Ou une véritable arnaque?

Il faut noter que les remises sont souvent calculées par rapport au prix de détail recommandé (PVPR) du fabricant. Pour cette raison, les associations de défense des droits des consommateurs ont critiqué l’utilisation du RRP comme prix de référencecar les prix de vente réels du marché sont déjà plus bas. Les remises réelles sont réduites très rapidement lors de l’utilisation du prix actuel du marché.

L’évolution des prix

Pour repérer de vraies bonnes affaires, il est utile de consulter des outils comme l’historique des prix du produit qui vous intéresse. Vous permettra de voir comment le prix de chaque produit a changé au cours de la dernière année Et en fonction des fluctuations et de la tendance actuelle, vous pouvez voir quel est le meilleur moment pour acheter. Et surtout, si ça vaut le coup.

L’application de comparaison Idéalo a un historique de prix, et si vous lui donnez pour chercher quelque chose comme une console Nintendo Switch, un iPhone 12 ou un téléviseur LG par exemple, vous verrez l’évolution de son prix et dans quels endroits il est moins cher.

Télécharger la comparaison des prix des applications Identifier Android

Télécharger l’application Comparateur de prix Idéalo iOS