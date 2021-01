Suivez ces étapes pour réactiver cette option Android utile.

Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Google Play

Début 2020, notre bien-aimé Google a choisi de prendre une décision qui n’a pas été appréciée par de nombreux utilisateurs: arrêter de montrer dans les notifications de notre smartphone que les applications ont été mises à jour.

Cependant, ce n’est pas quelque chose de désastreux, pour tous les utilisateurs qui aiment avoir toutes les applications et tous les outils mis à jour avec la dernière version c’était quelque chose d’assez utile.

De nombreuses plaintes et commentaires négatifs ont dû être reçus par la société Mountain View depuis à peine un an plus tard et grâce à la version 23.2.11 de la boutique d’applications Google, ces notifications sont de retour. Bien sûr, cette option est désactivée par défaut mais il est vraiment facile de l’activer. Nous expliquons comment le faire.

Ainsi, vous pouvez réactiver les notifications des applications mises à jour

C’est l’un de ces engrenages qui fait peu de bruit mais qui est vraiment utile. Maintenant, Google a décidé que cette option est désactivée par défaut et comme il n’a pas fait beaucoup de publicité à ce sujet, Il est possible que beaucoup d’entre vous n’aient même pas remarqué.

La première chose que nous devons garder à l’esprit est que nous devons avoir la version 23.2.11 du Play Store. Dites également que peu d’utilisateurs ont signalé que ces options sur lesquelles nous allons maintenant commenter n’apparaissent pas, même avec la dernière version d’Android et le Google App Store.

Ce que nous devrons faire est d’aller dans les paramètres du terminal – Général – Notifications. Dans cette section, nous verrons deux nouvelles options qui nous étaient auparavant disponibles: Compte et mises à jour terminés.

Le second est celui que Google a supprimé l’année dernière et comme son nom l’indique, servira à savoir quand les exemples d’applications terminent leur mise à jour via une notification.

Beaucoup d’entre nous ont des mises à jour automatiques activées, nous saurons ainsi si des outils aussi populaires que WhatsApp, Instagram ou Google Maps sont toujours mis à jour avec la dernière version.