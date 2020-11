De cette façon, vous saurez si votre mobile est en charge sans fil ou non.

L’un des points les plus faibles des smartphones aujourd’hui sont leurs batteries. S’il est de plus en plus fréquent que les marques lancent des appareils dont l’autonomie dure plus d’une journée, il reste encore beaucoup à faire.

Heureusement, il existe de nombreuses façons de charger un smartphone. De la charge par câble à la prise conventionnelle, en passant par la charge rapide, la charge de l’appareil grâce à une batterie externe ou chargement sans fil, l’un des moyens les plus intéressants aujourd’hui et que de plus en plus d’appareils l’ont.

Mais, Comment savoir si notre smartphone dispose d’une recharge sans fil? En règle générale, tous les fabricants l’indiquent dans les caractéristiques de leurs appareils.

D’autre part, il existe également des sites Web comme Explica.co, que nous mentionnons généralement dans l’analyse de nos appareils. Cependant, si l’un d’entre vous a encore des doutes sur la charge sans fil de votre appareil, il existe une méthode très simple pour savoir.

Comment fonctionne le chargement sans fil?

Tout d’abord, vous devez expliquer comment fonctionne la charge sans fil. Comme nous l’expliquons dans cet article complet que nous vous conseillons de jeter un coup d’œil dans un premier temps, ce système est basé sur un système de transmission d’électricité par induction électromagnétique, qui fonctionne à des distances allant jusqu’à 40 millimètres.

En termes clairs, ce dont nous avons besoin, c’est une base connectée à une source d’alimentation et un appareil récepteur qui doit être compatible avec la technologie Qi.

Dans le cas des smartphones, le chargeur est la base ou la station de charge, et le téléphone est l’appareil récepteur de l’électricité.

Bien que la charge sans fil soit beaucoup plus confortable que la charge conventionnelle car nous n’avons pas besoin de connecter le smartphone à aucun câble, c’est vrai que ce n’est toujours pas si efficace.

Comment savoir si mon mobile est en charge sans fil?

On sait déjà comment fonctionne plus ou moins la recharge sans fil et qu’en plus d’une base de recharge connectée au courant, il faut que notre appareil soit compatible avec celui-ci.

Comme nous l’avons dit quelques lignes ci-dessus, l’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter la fiche technique de notre terminal, qui peut être trouvé sur le site Web du fabricant.

Une autre méthode consiste à rechercher des informations sur l’appareil sur des pages comme Explica.co.

Malgré tout cela, si nous avons encore des questions, nous commenterons une autre méthode infaillible pour savoir une fois pour toutes si notre terminal est ou non chargé sans fil.

Ce sont deux applications gratuites pour Android que nous pouvons trouver dans la boutique d’applications Google et qui nous dira si notre téléphone est compatible ou non.

Tellement facile et simple. Téléchargez, installez et démarrez.

Ce sont le vérificateur de charge sans fil et le vérificateur de charge sans fil, deux applications très faciles à utiliser et qui Ils nous diront instantanément si notre smartphone Android est compatible avec le chargement sans fil.

Pourquoi recommandons-nous de nous informer avant? Parce que certains d’entre vous envisagent sûrement d’acquérir une base de recharge, alors avant de dépenser de l’argent, mieux vaut vous informer.

Quels sont les mobiles avec recharge sans fil?

Aujourd’hui, sur le marché, de nombreux téléphones avec recharge sans fil sont disponibles. Alors que la plupart des téléphones pris en charge par cette solution sont de milieu / haut de gamme ou premium, heureusement, il est de plus en plus fréquent dans les smartphones un peu moins cher.

Indépendamment de l’iPhone, sur Android, nous pouvons trouver des smartphones actuels tels que le fantastique Samsung Galaxy S20 FE ou le OnePlus 8 Pro, l’un des téléphones Android que nous avons le plus aimé cette année.

Si nous voulons quelque chose de moins cher, nous pouvons choisir un appareil Xiaomi tel que le Mi Mix 3 pour un peu plus de 300 euros ou choisissez du haut de gamme parmi les générations précédentes comme le Samsung Galaxy S10 ou le Huawei P30.

Comment charger le mobile sans câbles

Et maintenant que nous savons comment fonctionne la charge sans fil et comment savoir si notre appareil est compatible avec elle, le plus important vient: Comment recharger le mobile sans câbles?

Pour cela, nous aurons besoin d’un chargeur sans fil qui n’est rien de plus qu’une base de charge connectée au courant électrique.

Pour le faire fonctionner, il vous suffit de laisser le terminal face visible sur ladite base et comme par magie, notre appareil commencera à se charger.

Quelles bases de charge recommandons-nous? On vous laisse quelques.

