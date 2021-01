Savoir si vos mobiles continuent à bénéficier d’un support de mise à jour est quelque chose d’important, notamment en ce qui concerne la sécurité Internet, nous vous montrons donc les aspects et les indicateurs à considérer pour le vérifier de la manière la plus fiable.

Écrit par Damián García sur Android

A présent, personne ne doutera du fait que la liberté sur la plateforme Android est à la fois sa plus grande vertu et son problème le plus important, car la facilité avec laquelle il est possible d’implémenter Android sur différents appareils et de le modifier en fonction de vos besoins le rend également très complexe à gérer la fragmentation et le manque de mises à jour dans bon nombre de ces appareils provenant d’innombrables fabricants.

Ils le savent dans un Google pleinement impliqué dans la réduction de cet écart, d’abord avec Project Treble et maintenant avec Mainline, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les smartphones encore vivants ne soient pas à court de support de mise à jour prématurément … Et vous, voulez-vous savoir comment détecter si votre mobile recevra ou non plus de mises à jour Android?

Eh bien, ils existent plusieurs indicateurs que nous pouvons considérer comme très fiables pour détecter si un smartphone continue d’être pris en charge par le fabricant ou a déjà été interrompu et son support abandonné, comme âge et fabricant de la même chose – la plupart des entreprises confirment généralement leurs plans – ou les versions de patch depuis Android.

Ce n’est pas quelque chose de facile a priori de le détecter, mais compte tenu du fait que de multiples prémisses qui s’accordent nous conduisent généralement à de bonnes conclusions, nous allons essayer de vous aider à reconnaître si un smartphone est toujours en vie en termes de support après-vente et mises à jour, comme cela il est essentiel de maintenir notre sécurité Internet et pouvoir continuer à utiliser nos mobiles en toute tranquillité.

Parfois, il est complexe de savoir si un fabricant a cessé de prendre en charge certains mobiles, mais il existe certaines références et indicateurs que vous devriez regarder pour voir si vos smartphones supportent toujours les mises à jour… Voyons ce qu’ils sont!

Fabricant du mobile et version Android installés

À ce stade, la première chose que vous devriez regarder qui est le fabricant de votre mobile et quelle version d’Android utilisez-vous actuellement, puisque la plupart des fabricants anticipez vos plans de mise à niveau et de support dans leurs catalogues de terminaux, oubliant le plus souvent les gammes les moins chères au profit des mobiles de dernière génération et performants.

Si vous recherchez dans Google avec les mots clés “Mises à jour Android (fabricant)”, vous trouverez sûrement des dizaines de entrées avec les feuilles de route annoncées chaque année pour les nouvelles versions d’Android, et cela vous dira officiellement si votre mobile a toujours le support.

La plupart des marques proposent généralement jusqu’à deux ans de support de mise à jour majeure et jusqu’à trois ans de correctifs de sécurité, bien que ce ne soit pas une science exacte et que chaque entreprise se met à jour selon ses plans. Samsung, par exemple, le fait tous les mois avec ses appareils les plus performants de l’année dernière, effectuant des mises à jour trimestrielles la deuxième année et ainsi de suite jusqu’à l’arrêt du terminal.

L’autre partie de l’équation est regardez la version d’Android que vous utilisez, puisque les fabricants sont généralement une itération derrière les bêtas de Google et un bon indicateur d’abandon est d’être déjà resté dans les versions précédentes comment le faire cette année sur Android 9.0 Oreo. Souviens-toi aussi que il existe des programmes comme Android One ou Android Go qui assurent un support direct de Google, donc si vous avez l’un de ces terminaux, sachez que vous avez trois ans de support officiel.

L’âge du téléphone, la gamme dans le catalogue et son prix

Évidemment l’âge du terminal est probablement un facteur clé, car il faut savoir que la plupart des firmes itèrent annuellement leurs gammes en abandonnant progressivement le haut de gamme précédent, sur une roue qui n’arrête pas de tourner et maintient le période de renouvellement d’un smartphone entre un et deux ans comme règle.

Si votre mobile a été présenté cette année, il aura sûrement un support, surtout s’il provient d’un fabricant puissant, mais il le perdra à mesure qu’il passera des années et il sera sûrement interrompu à partir du troisième anniversaire.

Ceci est accentué avec les gammes et les prix des appareils, comme ce qui précède s’applique aux plus nobles, laissant probablement les gammes les plus économiques abandonnées après un an de vie, et le milieu varie du deuxième au pas de priorité dans les mises à jour en aucun cas.

C’est pourquoi je Je recommande toujours généralement un mobile haut de gamme des années précédentes et non un milieu de gamme de l’année en cours, car le support sera toujours sûr d’être meilleur pour le haut de gamme de l’année dernière.

Niveaux des correctifs de sécurité Android

Le moyen le plus objectif et visuel de le vérifier est peut-être revoir les correctifs de sécurité Android de notre terminal, car ici de nombreux fabricants signent des engagements avec Google ou promettent à leurs utilisateurs des mises à jour régulières qui définira le rythme de la prise en charge des appareils.

Nous savons déjà que le géant de Mountain View publie une revue mensuelle des correctifs de sécurité Android, et généralement les smartphones les plus avancés sont mis à jour tous les mois avec ce patch l’indiquant dans les paramètres:

Ouvrez Paramètres et accédez au menu Système Trouvez la section À propos du téléphone Vérifiez le niveau du correctif de sécurité et sa date

Avoir un niveau de sécurité avec la date récente nous assure que notre mobile reçoit toujours des mises à jour périodiques au moins lié à la sécurité, et cela devrait nous laisser tranquilles lors de la navigation sur Internet ou de l’utilisation de nos services sur mobile.

Au contraire, si la date du correctif de sécurité est très ancienne, il est fort probable que notre fabricant nous a déjà laissé sans support et nous sommes exposés à des vulnérabilités pas corrigé du firmware de l’appareil, quelque chose de très dangereux en ces temps comme vous pouvez l’imaginer.

Pourquoi est-il si important de mettre à jour notre Android?

Evidemment et dans le dernier cas, si vous avez encore des doutes, Vous pouvez utiliser le service client de votre fabricant, qui ont généralement des contacts par e-mail ou via les réseaux sociaux où ils sont sûrement prêts à confirmer ou non le support de mise à jour de n’importe quel smartphone.

Et c’est que sans aucun doute oui, il est très important de garder les appareils à jour, en particulier un mobile Android que vous emporterez avec vous la plupart de la journée et que vous utiliserez souvent pour consulter des informations importantes, des actualités sur Internet, consulter vos e-mails ou encore des sujets plus personnels comme garder une galerie de photos synchronisée avec le cloud ou gérer les paiements mobiles et d’autres opérations bancaires.

La sécurité est tout et les mises à jour Android non seulement incorporer de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités au système d’exploitation avec l’interface habituelle et les améliorations graphiques, mais aussi ils installent également des correctifs de sécurité essentiels sur un smartphone pour empêcher que nos données personnelles soient volées ou que quelqu’un puisse compromettre notre vie privée en ligne.

C `est vrai que les plus marquantes sont l’actualité de chaque itération sous Android, mais ces mises à jour majeures ne sont normalement effectuées qu’une fois par an, laissant pour une opération mensuelle ou trimestrielle la correction des erreurs et des bugs, le chargement des correctifs de sécurité et l’amélioration de la fluidité qui sont un classique dans les mises à jour via OTA qui nous parviennent périodiquement sur les smartphones.

Si votre fabricant vous a abandonné, nous sommes désolés, mais idéalement, vous devriez chercher un moyen de avoir un nouveau smartphone pour la sécurité, bien que parfois la scène vous offre la possibilité de mettre à jour avec des ROM personnalisées et des patchs personnalisés de très vieux mobiles avec même plus de cinq ans … Attention dans ce cas aux forums comme xda-developer!

