Voulez-vous savoir si tous les composants que votre Samsung Galaxy apporte fonctionnent comme ils le devraient? Eh bien, il n’est pas nécessaire d’installer une application pour la vérifier car le système lui-même intègre une fonction pour cela: ‘Contrôles interactifs’. Avec cette fonction, vous saurez si la batterie est en bon état, si l’écran a des problèmes et bien plus encore.

Compte tenu de la complexité énorme des smartphones, il n’est pas surprenant qu’ils aient un énorme liste de composants, de capteurs et de logiciels pour tout contrôler. Et bien sûr, il suffit que quelque chose de spécifique tombe en panne pour que le téléphone cesse de fonctionner comme il se doit. Ou peut-être pas, qu’il y a des moments où un élément se brise sans que nous percevions les erreurs qu’il génère. Que voulez-vous vérifier et ne faites pas confiance aux applications tierces? Si vous possédez un Samsung Galaxy, vous disposez d’un moyen simple d’atteindre cet objectif.

Les membres Samsung vous découvrent si votre mobile a des problèmes

Divers contrôles manuels sur un Samsung Galaxy

Une interface utilisateur se caractérise par être l’une des couches les plus lourdes d’Android. C’est un fait indéniable, bien que le fait que Samsung offre une valeur énorme avec son logiciel. Et dans cette valeur se trouve un vérificateur de composants complet: avec ce test, vous saurez si votre Samsung Galaxy a une erreur interne. Il n’exposera pas tout ce qui peut arriver au téléphone, mais cela vous permet de sécuriser les plus utilisés.

Samsung propose un test de composants directement intégré dans l’application Samsung Members. Cette application est préinstallée sur la plupart des Samsung Galaxy (Si vous ne l’avez pas, recherchez-le dans le Galaxy Store). Et il propose des coupons et des tirages au sort pour accéder au forum d’aide Samsung; en passant par ce qui nous intéresse, le ‘Contrôles interactifs».

Pour accéder au test Samsung Galaxy, vous devez effectuer les opérations suivantes:

Ouvrez l’application Samsung Members. Allez dans le menu inférieur intitulé «Aide». Vous verrez qu’en haut à droite il y a un accès qui dit «Vérifications interactives». Cliquez ici.

Samsung vous montrera les icônes de tous ces composants que vous pouvez essayer. Choisissez ceux que vous voulez et faites le test: le mobile vous demandera de appuyez sur différentes parties de l’écran, cela ouvrira la caméra si vous vous surprenez à tester cet élément, il vérifiera l’intensité du modem WiFi pour voir s’il fonctionne correctement et donc avec tous les indispensables de votre Samsung Galaxy.

Chaque test que vous effectuez mesurera la réponse du composant particulier. Effectuez chacun des tests et vous pouvez éliminer la plupart des problèmes d’un Samsung Galaxy

Si vous réussissez les tests, les «vérifications interactives» marqueront le test d’une coche bleue. Si au contraire il a donné une erreur sera marqué d’une icône rouge et d’une admiration. De cette façon vous saurez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, il suffit que vous lanciez le test de cet élément dont vous avez des doutes. Et si vous avez la malchance qu’un composant est défectueux, vous n’aurez d’autre choix que de le porter au service technique.

Outre les tests manuels, vous pouvez également exécuter un test automatique. Accédez à la même section d’aide des membres Samsung et cliquez sur “ Vérifications automatiques ” dans la partie supérieure gauche de la zone. Votre Samsung Galaxy va se vérifier vous montrant les solutions possibles aux erreurs qu’il a détectées.

