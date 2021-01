Écrit par Christian Collado dans Technologie

Il y a déjà suffisamment de marques qui ont décidé de supprimer la possibilité d’étendre la mémoire de leurs appareils à l’aide de cartes microSD, bien qu’il y ait toujours des exceptions, et certaines continuent de parier sur intégrez cette fonction dans vos terminaux ou ils l’incluent à nouveau dans leurs nouveaux appareils, une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs apprécient.

Si vous avez un smartphone avec cette fonctionnalité et que vous souhaitez acheter une nouvelle carte microSD, vous devez prendre en compte certains facteurs pour ne pas avoir un faux souvenir au lieu d’un vrai, alors nous vous apprendrons à différencier ces deux types pour éviter d’être arnaqué et comment vous pouvez vérifiez si votre microSD est faux.

Quelles sont les différences?

Comme nous le voyons dans cet article de Phonearena, il existe plusieurs façons de distinguer les vraies cartes des fausses. Le premier de tous, et le plus évident, est que les imitations ont généralement beaucoup de moins de mémoire réelle disponible pour l’utilisateur que celui réellement annoncé. Par exemple, une carte qui prétend être de 64 Go peut n’en avoir que 8 disponibles pour l’utilisateur.

Le pire dans cette “ astuce ” est que votre appareil peut détecter les 64 Go de la carte, et par conséquent, il essaiera d’écrire et de lire des données dans un espace qui n’existe pas, ce qui pourrait provoquer une erreur et vos données pourraient être corrompues. En plus de cela, les fausses cartes sont beaucoup plus lentes en termes de vitesse de lecture et d’écriture, et pourraient altérer les performances Terminal.

Comment sont les fausses cartes?

Il est plus difficile de distinguer une fausse carte d’une vraie si nous l’achetons dans une boutique en ligne que si nous l’acquérons dans un magasin physique, par conséquent, dans le premier cas, nous devons accéder aux magasins technologiques populaires et qu’ils nous offrent une garantie.

Si nous avons la possibilité d’acheter l’une de ces cartes dans un magasin physique, nous devons nous pencher sur les détails qui feront la différence. Parmi ces détails, nous pouvons trouver que l’impression de la taille et les logos peuvent apparaître incorrects ou mal orthographiés. Nous devons également prendre en compte le prix, car, même si cela peut sembler une bonne offre, une carte de 128 Go, cela ne coûtera pas 10 €, au moins pour l’instant.

Vérifiez si votre carte est fausse

Si vous avez déjà acheté une carte et que vous souhaitez vérifier si votre carte est vraie ou non, vous pouvez facilement la vérifier en téléchargeant une application gratuite appelée Insight SD.

Cette application nous indiquera le modèle, le fabricant et la taille réelle de notre mémoire quand elle est vraie, si elle est fausse, le nom du fabricant n’apparaîtra pas, mais attention, ce logiciel n’inclut pas tous les fabricants de microSD, et par conséquent, un fabricant pourrait apparaître comme inconnu même si la carte est authentique, et nous devrions utiliser d’autres procédures pour vérifier s’ils nous ont trompés en nous vendant la carte.

Jeu de Google | SD Insight (gratuit)

conclusion

En résumé, nous pouvons voir que pour nous assurer que nous achetons une vraie carte qui garantit de bonnes performances et une fiabilité lors du stockage de nos données, nous devons utiliser le bon sens. La meilleure option est d’acheter dans un magasin fiable et bien connu comme Amazon ou eBay, en tenant compte de la réputation des vendeurs, et surtout, agir avec bon sens avant d’acheter un produit.