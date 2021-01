Même si vous avez un forfait de données sur votre mobile avec des gigaoctets et des gigaoctets, la connectivité lors des voyages en train peut être frustrante car vous vous déconnectez fréquemment chaque fois que vous passez par un tunnel ou dans des régions éloignées. Une alternative présente dans les trains Renfe est la connexion WiFi, qui est également gratuite.

Si vous avez un voyage en train à l’horizon, on vous dit quels trains incluent la connectivité WiFi et comment se connecter au réseau pour en profiter pour faire avancer le travail, voir des mèmes ou tout ce que vous voulez à ce moment-là, sans dépenser vos données et gratuitement.

Quels trains ont le WiFi

Le service WiFi à bord des trains Renfe s’appelle PlayRenfe et comprend une série de contenus exclusifs en plus de la connexion Internet elle-même (comme des matchs de LaLiga, des documentaires et des films). Il est disponible sur les itinéraires suivants:

Madrid – Séville

Madrid – Malaga

Madrid – Grenade

Madrid – Valence – Castellón

Madrid – Alicante

Madrid – Huesca

Madrid – Barcelone – Gérone – Figueres

Madrid – Valladolid – Léon

Barcelone – Séville / Malaga

Barcelone – Saragosse – Grenade

Valence – Séville

Trains internationaux Madrid – Marseille et Barcelone – Lyon

Cela ne compte que les trains, mais le service PlayRenfe est également disponible dans d’autres 20 stations de Cercanías distribué dans toute la géographie espagnole. Ils sont les suivants:

Madrid: Centre Getafe

Madrid: nouveaux ministères

Madrid: soleil

Madrid: Méndez Álvaro

Madrid: Principe Pio

Madrid: Atocha Cercanías

Barcelone: ​​Arc de Triomf

Barcelone: ​​Aéroport

Barcelone: ​​Clot

Barcelone: ​​Place de Catalogne

Santander AM

Bilbao: San Mamés

Alicante: Elx Parc

Saint-Sébastien: Gros

Valence: Xátiva

Cadix: San Fernando

Asturies: Llamaquique

Saragosse: Goya

Malaga: centre de Malaga

Séville: San Bernardo

Comment se connecter au WiFi

Pour profiter du réseau WiFi gratuit dans les trains où il est disponible, vous devez ouvrir la section Connexions WiFi de votre mobile et se connecter au réseau «PlayRenfe». Cela ouvrira un navigateur Web pour vous permettre de terminer le processus, et jusqu’à ce que vous ayez terminé, vous n’aurez pas la connexion prête. La première page est pour information uniquement, alors appuyez sur Accéder à PlayRenfe.

Ci-dessous vous avez le trois façons d’accéder à PlayRenfe. Dans les trois cas, le résultat est le même – la connexion Internet – bien que vous puissiez avoir besoin de l’un ou de l’autre selon l’itinéraire du train ou si vous avez une carte de membre + Renfe. Voici les modes:

Avec + Renfe Card. Si vous avez une carte de membre + Renfe (gratuite et que vous pouvez obtenir ici), vous pouvez l’utiliser pour vous inscrire sur le réseau WiFi.

Avec numéro de billet. Si vous n’avez pas de carte de membre, vous pouvez utiliser votre numéro de billet pour l’itinéraire actuel.

Avec code promo. Cette option est utilisée pour les routes internationales ou en France. Le code promotionnel est RENFE-SNCF.

En fonction de la méthode choisie, vous devez saisir une information ou une autre, en plus de Identifiez-vous à l’aide de votre carte d’identité ou de votre passeport. Si vous avez choisi une option autre que Tarjeta + Renfe, vous aurez une étape supplémentaire consistant à fournir un numéro de téléphone (que vous devez vérifier par SMS) pour terminer l’inscription.

Il existe trois façons de se connecter au réseau WiFi PlayRenfe

Lorsque vous avez terminé, acceptez les conditions générales et appuyez sur Accéder. La connexion Internet sera alors opérationnelle dans le reste des applications, bien que si vous souhaitez accéder au contenu exclusif de PlayRenfe, vous devrez installer l’application officielle. Il est disponible pour Android et iPhone et iPad.

PlayRenfe

Ce service WiFi est conçu pour que vous puissiez utiliser les réseaux sociaux, la messagerie instantanée et le courrier électronique et Les pages de téléchargement et la vidéo en streaming sont bloquées sauf YouTube. Si vous aviez prévu de regarder Netflix, d’utiliser vos données ou de télécharger les films et séries au préalable pour les regarder hors ligne.