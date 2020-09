Avec le passage du temps, de nouvelles coutumes et même des événements indépendants de notre volonté, comme le confinement dû à la pandémie de coronavirus, nous passons de plus en plus d’heures par jour connectés à nos dispositifs technologiques. Les fabricants le savent, et en raison de la volonté des utilisateurs de se détendre pendant un moment dans la journée, ils lancent constamment de nouvelles fonctions qui peuvent nous être utiles. Dans ce cas, par exemple, nous voulons nous arrêter au Mode repos de Android. C’est un outil très utile, mais que nous devons apprendre à utiliser.

Comme nous l’avons dit, bien que nous ayons des solutions pour éviter que le smartphone ne nous dérange, comme la personnalisation des notifications, cela vise à aller beaucoup plus loin. En gros, c’est une fonctionnalité que Google a ajoutée à sa célèbre application Clock, qui est incluse dans la plupart des appareils Android actuels.

L’avantage de ceci est que n’importe qui peut profiter des outils de bien-être numérique de Google pour améliorer son repos. En fait, le mode Rest d’Android sera disponible sur tous les mobiles dans les semaines à venir. Par conséquent, il est important que vous sachiez comment naviguer dans cette interface.

Qu’est-ce que le mode Veille Android et à quoi sert-il?

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le mode Veille de l’application Clock représente une série d’outils de bien-être numérique intégrés à cette plateforme. En les mettant tous ensemble, Google entend nous donner un coup de main pour que nous puissions mieux nous reposer, que ce soit la nuit, le week-end ou les jours de congé.

D’un autre côté, ces types d’options ont un second objectif. Il s’agit de pouvoir sensibiliser les utilisateurs à l’importance d’avoir de bonnes habitudes de repos au quotidien. De cette façon, ils parviennent à ce que leurs clients aient des habitudes de sommeil plus saines, évitant ainsi l’apparition de problèmes.

Un autre problème à considérer est que Google est en train de développer cette application. Pour cette raison, il est non seulement possible que des pannes apparaissent – bien que nous ne les ayons pas détectées – mais aussi que leur déploiement ne se produise pas simultanément pour toutes les marques. Autrement dit, il pourrait atteindre Samsung avant Xiaomi, ou Xiaomi que LG. Tout est question du mobile que nous avons, de sa version d’Android, etc.

Quelles solutions comprend-il?

D’autre part, il vaut la peine de lister certaines des actions auxquelles nous aurons accès à partir de l’horloge:

Heures: nous permet d’établir quelles sont les heures de la journée où nous dormons habituellement. Il faut indiquer une heure de début de sommeil et une heure de fin, en synchronisant une alarme pour se réveiller. Activité de repos: c’est une sorte de récapitulatif avec des informations sur l’activité effectuée avec le téléphone pendant cette période où l’on aurait dû se reposer. Des données détaillées sont proposées sur chaque application Sons de sommeil: nous invite à synchroniser nos comptes YouTube Music ou Spotify avec l’application Horloge, afin de diffuser des sons qui nous détendent et nous aident à nous reposer. Événements à venir: dans cette section Vous trouverez des détails sur vos prochaines obligations. Google se nourrit des événements que vous avez marqués à votre agenda pour, ainsi, vous tenir informé de vos engagements Sunrise Alarm: cette fonction est apparue sur le Pixel 3 de la firme nord-américaine. Il est étroitement lié à la base de chargement du Pixel Stand. Il se charge d’allumer l’écran mobile 15 minutes avant le déclenchement de l’alarme, pour nous préparer à sortir du lit. Il utilise même des couleurs similaires à celles de l’aube.

Comment activer le mode veille sur Android?

L’utilisation du mode veille de Google sur nos appareils Android offre non seulement plusieurs avantages liés aux habitudes de sommeil. À son tour, il est également assez facile de le faire. Une grande connaissance n’est pas requise.

Il vous suffit de suivre les étapes que nous allons vous apprendre ci-dessous:

Téléchargez et installez l’application Horloge depuis le Google Play Store, ou via ce lien Créez une nouvelle alarme à l’heure à laquelle vous prévoyez de vous réveiller chaque jour ou groupe de jours (semaine, week-end, etc.) Une fois ajouté, accédez au Onglet Repos, qui apparaît en bas à droite de l’écran Cliquez sur l’icône en forme de crayon de la première option, et sélectionnez un horaire de sommeil Là, vous pouvez activer ou non les fonctions Ne pas déranger et Alarme Sunrise de Google

Vous remarquerez également qu’il existe de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes accessibles depuis le mode veille d’Android. Vous pouvez continuer à le configurer jusqu’à ce qu’il s’adapte complètement à vos besoins.

Partage-le avec tes amis!