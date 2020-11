Cela fait quelques années que WhatsApp a fait le saut du mobile au PC, en passant par l’application PC et la version Web, WhatsApp Web. WhatsApp Web vous permet poursuivez vos conversations WhatsApp à partir d’un navigateur PC, sans rien installer, bien que l’expérience ne soit pas exactement la même que lorsque vous utilisez WhatsApp sur votre mobile.

WhatsApp Web est un bon outil pour être attentif à votre WhatsApp sans avoir à soulever le mobile et avec le confort de pouvoir taper avec un clavier traditionnel, même s’il ne peut toujours pas faire la même chose que WhatsApp sur un mobile Android ou iPhone. Ici, nous allons vous dire le différences entre WhatsApp Web et l’application mobile.

WhatsApp Web vs WhatsApp sur mobile

Tout commence par la numérisation d’un code QR

Tout d’abord, il est nécessaire de souligner la principale différence entre WhatsApp Web et la version mobile, à savoir la version Web ne peut pas fonctionner indépendamment, au moins pour l’instant. C’est une application qui se synchronise avec le mobile en temps réel, donc pour utiliser WhatsApp sur le Web, vous devez garder le mobile allumé et connecté au réseau. Si vous éteignez votre mobile, vous manquez de WhatsApp Web.

C’est la principale différence entre les deux versions de WhatsApp, bien que si nous écartons l’évidence que WhatsApp sur le Web a une surface plus grande que sur l’écran mobile, l’expérience dans WhatsApp Web est très similaire à celle de l’application WhatsApp. C’est, à l’exception de quelques fonctions qui ne sont pas disponibles, pour diverses raisons.

Que peut-on faire sur WhatsApp Web

Commençons d’abord par ce qui peut être fait sur WhatsApp Web, qui est assez large. WhatsApp Web est assez fonctionnel, au point qu’au début il vous est difficile de réaliser qu’il manque quelque chose par rapport à l’application normale. Ceci est dû au fait toutes les bases sont, et les différences se trouvent en quittant le jack-horse-king de la messagerie instantanée.

Autrement dit, vous pouvez voir votre liste de chats, vérifier tout ce qui y est envoyé – photos, vidéos et autocollants inclus – et répondre en envoyant vos propres autocollants, photos et vidéos, en plus de démarrer de nouvelles conversations et groupes. Au-delà des chats, il est possible de créer des salles Messenger, ainsi que de vérifier les histoires WhatsApp qu’ils ont partagées.

WhatsApp Web comprend jusqu’à un certain degré de personnalisation, vous permettant de basculer entre le thème clair ou sombre ou de choisir entre plusieurs couleurs d’arrière-plan pour les discussions. À partir des paramètres, vous pouvez également gérer les contacts que vous avez bloqués dans WhatsApp. Voici ce que vous pouvez faire dans WhatsApp Web, que vous pouvez également faire dans l’application WhatsApp:

Consultez votre liste de chats et de groupes, comme sur un mobile

Consultez vos chats, avec leurs photos, vidéos, emojis, autocollants, notes vocales et autres éléments

Créer de nouveaux chats et groupes

Créer des salles de messagerie pour les appels vidéo de groupe

Répondre aux chats avec des messages

Envoyer des notes vocales

Envoyez des emojis, des GIF animés et des autocollants

Envoyer des contacts

Envoyer des documents

Prenez des photos avec la caméra PC (ou la webcam)

Envoyez des photos ou des vidéos

Recevez des notifications lorsque de nouveaux messages arrivent

Ajouter une étoile aux messages et vérifier les messages suivis

Modifier la configuration d’un groupe dont vous êtes administrateur

Afficher le profil d’un utilisateur et d’un groupe

Gérer les chats (archiver, désactiver les notifications, quitter le groupe, épingler, marquer comme lu …)

Rechercher des messages

Modifiez votre profil utilisateur en changeant la photo, le nom et les informations

Voir les statuts WhatsApp de vos contacts (ou des vôtres, que vous avez créés avec votre mobile)

Ce qui ne peut pas être fait sur WhatsApp Web

Comme nous l’avons vu précédemment, WhatsApp Web vous permet d’effectuer toutes les actions de communication de base, même si la différence réside dans les détails, comme le nombre d’éléments pouvant être envoyés à un chat (l’emplacement ne peut pas être envoyé, par exemple) ou en l’absence de certaines fonctions supplémentaires, telles que appels vidéo ou création d’état. Du moins, pour l’instant, car en théorie, les appels et les appels vidéo seront bientôt ajoutés.

Pour l’instant, WhatsApp Web ne permet pas de passer des appels ou des appels vidéo

En général, WhatsApp Web a une version simplifiée de la plupart des fonctions et options présentes dans l’application mobile. Par exemple, vous pouvez envoyer des photos, mais pas ajouter d’effets, les recadrer ou les faire pivoter, et vous pouvez configurer la version Web de WhatsApp, mais vous n’avez accès à aucune des options de confidentialité ou de sécurité, qui sont exclusivement dans l’application.

Bien qu’il soit prévisible qu’au fil du temps, WhatsApp augmentera les fonctions de la version Web, à ce jour, il en existe encore beaucoup choses qui peuvent être faites dans l’application WhatsApp, mais pas dans WhatsApp Web. Ils sont les suivants:

Appels et appels vidéo

Modifiez ou ajoutez des filtres aux photos ou vidéos avant de les envoyer

Partager l’emplacement (statique ou en temps réel)

Partager l’audio

Créer des états

Modifier les paramètres de compte, de confidentialité ou de sécurité

Ajouter des contacts

Créer des messages de diffusion

WhatsApp vs WhatsApp Web: différences

En résumé, WhatsApp Web et l’application mobile officielle partagent le noyau des fonctions à quelques exceptions près, mais les nuances et les options supplémentaires sont souvent perdues. Ici vous en avez un tableau avec les principales différences entre ces deux versions de WhatsApp.

Fonction

WhatsApp

Web WhatsApp

Envoyer des messages

Oui

Oui

Envoyer des photos

Oui

Oui

Ajouter des filtres aux photos

Oui

Non

Ajouter des commentaires aux photos

Oui

Oui

Envoyez plusieurs photos à la fois

Oui

Oui

Envoyez des photos avec l’appareil photo

Oui

Oui

Envoyer des vidéos

Oui

Oui

Partager des documents

Oui

Oui

Partager des contacts

Oui

Oui

Emplacement partagé

Oui

Non

Partager l’audio

Oui

Non

Envoyer des emojis

Oui

Oui

Envoyer des GIF

Oui

Oui

Envoyer des autocollants

Oui

Oui

Envoyer des messages vocaux

Oui

Oui

Appels vocaux

Oui

Non

Appels vidéo

Oui

Non

Afficher les statuts

Oui

Oui

Créer des états

Oui

Non

Rechercher des conversations et des contacts

Oui

Oui

Rechercher dans une conversation

Oui

Oui

Modifier votre profil

Oui

Oui

Conversation vide

Oui

Oui

Définir la conversation

Oui

Oui

Archiver les conversations

Oui

Oui

Conversation muette

Oui

Oui

marquer comme non lu

Oui

Oui

Définir la confidentialité

Oui

Non

Configurer la sécurité

Oui

Non

Définir le changement de numéro

Oui

Non

Configurer les notifications

Oui

Oui

Définir le papier peint

Oui

Oui

Configurer bloqué

Oui

Oui

Configurer le téléchargement automatique

Oui

Non

Vérifier l’utilisation des données

Oui

Non

Ajouter le contact

Oui

Non

Créer un groupe

Oui

Oui

Créer une diffusion

Oui

Non