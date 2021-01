Quand la pandémie a commencé en Occident, le confinement, et tout ce qu’elle a apporté, la seule chose que beaucoup / comme souhaité était «que cette foutue année se termine à la fois». L’envie de clôturer 2020, de tourner la page et de regarder avec un espoir renouvelé vers 2021 se concrétisera enfin ce soir. Et bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant de retrouver cette vieille normalité d’il y a à peine 10 mois, nous sommes sur la bonne voie pour le faire.

Aujourd’hui, c’est le réveillon du Nouvel An, et à minuit, nous passerons à la nouvelle année après la tradition de manger 12 raisins – ou 12 bonbons, ou 12 lacasitos, ou 12 M&M, que chacun choisit ce qu’il veut. Mais que faire si vous n’avez pas de télé à portée de main pour les regarder en direct?

Suivez les carillons en ligne

L’endroit le plus important où les douze raisins sont prélevés en Espagne est la Puerta del Sol à Madrid, où se trouve la célèbre horloge Casa de Correos et d’où presque toutes les télévisions espagnoles diffusent généralement la retransmission des carillons du Nouvel An. . Mais si pour une raison quelconque vous n’avez pas de téléviseur sous la main, vous pouvez utiliser votre ordinateur portable et ce site Web, Teledirecto, qui consiste essentiellement en un recueil d’accès directs aux lecteurs de streaming des différentes chaînes.

Vous pouvez voir le signal en direct de La 1, RTVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, etc, cliquez sur son signal en direct et, si vous avez un problème avec la diffusion, cliquez sur le lien et ouvrez le lecteur sur le site Web de la chaîne sur sa propre page.

Suivez les carillons sur votre mobile

Il existe une autre façon de suivre les carillons 2020: via le mobile et les applications qui rendent cela possible:

Carillons du Nouvel An 2020

Avec cette application simple mais efficace, vous pouvez suivre les carillons sans avoir besoin de la télévision directement sur votre mobile. Il vous suffit de télécharger l’application etcommencez-le quelques minutes avant le nouvel an, à 23h58 par exemple, et attendez avec l’écran allumé. La meilleure chose est que l’application vous en donnera instructions très claires quand est le carillon, les chambres et quand manger les raisins. Et vous pouvez même activer les notifications pour ne pas oublier d’activer l’application un jour avant et un quart d’heure avant.

Télécharger les carillons du Nouvel An 2020

Joueurs des chaînes

RTVE, Telecinco, etc., vous pouvez toujours utiliser les applications exclusives de chaque chaîne, canal ou groupe et voir le signal en direct depuis votre mobile.

RTVE

Application RTVE News pour Android Application RTVE News pour iOS

Application RTVE a la Carta pour AndroidApp RTVE a la Carta pour iOS

Antenne 3

Application AtresPlayer pour Android

Application AtresPlayer pour iOS

Le sixième

Application Lasexta Live pour Android

Application LaSexta Live pour iOS

Telecinco et le groupe Mediaset

Application Mitele pour Android

Application Mitele pour iOS