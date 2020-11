Lorsque vous naviguez sur une page Web ou une application Google, toutes vos données sont enregistrées dans votre historique d’activité. Sa fonction est de recommander par la suite des annonces et des recommandations concernant ladite activité, et historiquement il a été possible de la gérer manuellement.

Au fil du temps, Google a amélioré cette section, permettant au processus de se faire automatiquement et ajoutant de plus en plus d’applications à la liste, comme il l’a fait aujourd’hui dans le cas de YouTube. On va te dire comment automatiser le processus d’effacement de cet historique, que vous utilisiez un mobile avec iOS, Android ou tout autre système d’exploitation.

Automatiser le processus

Le processus que nous allons effectuer nécessite la navigation sur le site Web d’activité de Google. Vous pouvez y accéder directement, ou via l’application Google en cliquant sur Plus> Activité dans la recherche. Dans les deux sens, nous arriverons à la section de notre activité.

La section activité Google est assez claire. Nous verrons quelques cartes sur lesquelles nous pouvons apporter des modifications au goût

Lorsque nous ouvrirons cette page, nous verrons deux cartes. Le premier fait référence à l’activité en cours d’activation, et le second fait référence au fait que ladite activité sera conservée jusqu’à ce que nous la supprimions manuellement. Puisque nous ne voulons pas de ça nous donnons ‘changer ce paramètre’, et nous avons commencé à mettre nos mains.

En accédant à cette section, nous verrons que, par défaut, l’activité est enregistrée jusqu’à ce que nous la supprimions, mais cela peut changer. Plus précisément, ce sont les options que nous avons (peu, mais moins n’est rien).

Conserver jusqu’à ce qu’il soit retiré manuellement Conserver pendant 18 mois Conserver pendant 3 mois

Une fois que nous avons cliqué sur l’heure à laquelle nous voulons être stockés, il est important de confirmer sur la page suivante, sinon les modifications que nous avons apportées ne seront pas enregistrées. Ces changements sont permanents donc, à moins que nous ne voulions revenir sur cette page pour supprimer quelque chose manuellement, nous n’avons plus à nous soucier de cette section.

Pour nous assurer une dernière fois que les modifications ont été effectives, nous retournons à Plus> Activité dans la recherche, et confirmons que Les dates de suppression automatique des activités ont été modifiées dans cette section.

Et si nous voulons aller plus loin?

Nous ne voulons même pas que Google surveille constamment notre activité directement. Si tel est le cas, nous pouvons désactiver la section Activité. Encore une fois, comme tout au long du didacticiel, dans Plus> Activité de recherche. Plus précisément, nous devons rechercher la section Activité sur le Web et dans les applications, que nous pouvons désactiver ou activer. De la même manière, dans cette section, il y a deux autres, qui font référence au type d’informations collectées.

La suspension de l’activité Google ne supprime pas les données qui ont été collectées, bien que nous puissions le faire par la suite

D’une part, l’historique et l’activité de Chrome sur le Web et les applications et, d’autre part, les enregistrements vocaux et audio. Si nous voulons arrêter ce suivi, nous pouvons mettre ces activités en pause. Après cela, Google cessera de prendre en compte nos données pour envoyer des suggestions et des recommandations.