Les utilisateurs d’iPhone ont déjà iOS 14. Le système d’exploitation a apporté de grands changements et beaucoup ont dû s’y habituer. En fait, certaines choses aussi simples que supprimer des applications ont également reçu des modifications substantielles que vous devez savoir. Et ce sont des choses que vous devez savoir en tant qu’utilisateur, que vous lanciez votre premier iPhone ou que vous soyez un habitué de la marque.

De nouvelles façons de supprimer des applications dans iOS 14

Le système d’exploitation des téléphones Apple se distingue par sa simplicité et sa simplicité scandaleuse. Et maintenant, ils le sont beaucoup plus puisque l’avant du terminal ne comporte pas un seul bouton. Tout se fait à partir de l’écran, où vous avez toutes les options disponibles que vous pouvez effectuer. Parmi eux, il y en a un très basique que vous devez maîtriser tel quel suppression d’applications dans iOS 14.

Et il est important de souligner la version du système d’exploitation, car cette fonction a subi des modifications dans cette version. La première chose que vous devez savoir est que la méthode traditionnelle continue. Autrement dit, si vous souhaitez supprimer une application de votre téléphone, il vous suffit de garder l’icône en question et d’attendre que tout le monde à l’écran secoue. Appuyez ensuite sur les boutons moins en haut et toutes les données seront effacées instantanément.

Oui, vous connaissiez déjà celle-ci, mais avec l’arrivée de l’App Library, tout a une difficulté supplémentaire. Ou pas tellement, car grâce à l’aide de la barre de recherche, il est possible supprimer une application dans iOS 14. Avec cela, nous vous apportons de bonnes nouvelles et c’est que vous n’avez pas besoin de déplacer une application du tiroir où elle a été enregistrée sur le bureau pour la supprimer. Ce que vous devez faire dans ce cas est de trouver le programme en question et de le supprimer soit de l’intérieur du tiroir, soit de la nouvelle zone de recherche.

Cependant, c’est là que les choses changent. Vous ne verrez pas l’application trembler et à la place une nouvelle fenêtre apparaîtra avec laquelle vous pourrez voir différentes actions à effectuer. Parmi eux, celui dont nous vous avons parlé, celui de la suppression des applications.