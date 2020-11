Avez-vous déjà rencontré, à la fois sous Windows et macOS, un fichier qui ne veut pas être supprimé. Vous l’envoyez dans la corbeille et tout ce que vous obtenez est un message d’erreur. En règle générale, c’est parce que ce fichier est en train d’être utilisé par une application ou un processus.

La solution consiste généralement en redémarrez votre mac et vous pouvez ensuite supprimer des fichiers sans problème. Mais ce n’est pas toujours comme ça. La bonne nouvelle est qu’il existe plusieurs solutions que vous pouvez essayer pour traiter les fichiers qui ils résistent à être effacés.

Nous testerons également des solutions pour vider la poubelle même si un certain fichier refuse de disparaître de votre corbeille et de votre Mac.

Supprimer les fichiers tenaces

Il a dit que la cause habituelle qui vous empêche d’envoyer un fichier dans la corbeille est qu’il est utilisé par une application ou un processus. S’il s’agit d’une application, essayez de le fermer.

Si vous ne le souhaitez pas, forcez la fermeture en appuyant sur le Menu pomme puis dans Forcer à quitter …. Là, vous verrez toutes les applications ouvertes. Choisissez celui qui verrouille votre fichier puis cliquez sur le bouton Forcer la sortie.

Si la serrure est à cause d’un processus, il sera plus difficile de trouver la cause, car il existe des dizaines de processus. Certains d’entre eux proviennent du système lui-même. Dans ce cas, il est plus rapide de redémarrer et de tenter à nouveau votre chance.

Il existe des options moins fréquentes qui peuvent empêcher un fichier d’aller dans la corbeille. Par exemple, le fichier est verrouillé. Vous pouvez facilement le vérifier. Vous le sélectionnez, vous appuyez sur Commande + i et dans la fenêtre d’informations, vous devriez voir l’option fermé à clé. Si coché, nous avons déjà trouvé la cause.

Une autre possibilité est que vous n’avez pas l’autorisation de supprimer le fichier. Aussi à partir de la fenêtre d’information, vous devriez regarder Partage et autorisations. Dans votre utilisateur, il devrait indiquer Lire et écrire. Sinon, changez-le.

Supprimer des fichiers avec le terminal

Enfin, nous pouvons toujours aller à Terminal à la recherche de solutions. Si vous devez déverrouiller un fichier, vous pouvez le faire à partir du terminal macOS lui-même. L’ordre de le déverrouiller est chflags nouchg suivi du chemin du fichier. Le chemin peut être obtenu si vous faites glisser et déposez le fichier directement sur le terminal. Votre mot de passe peut vous être demandé Administrateur.

Une fois déverrouillé du terminal, vous devriez pouvoir le supprimer comme d’habitude.

Si vous ne parvenez toujours pas à faire disparaître le fichier, essayez suppression de force avec la commande rm -f suivi du chemin de ce fichier. Vous devrez peut-être utiliser votre mot de passe administrateur. Si vous utilisez cette commande, le fichier sera supprimé directement, il n’ira pas dans la corbeille.

Vider la corbeille, même si vous ne le souhaitez pas

Un autre problème fréquent lors de la suppression de fichiers est lié à l’action de Vider la poubelle. Parfois, un message apparaît indiquant qu’un certain fichier ou dossier ne peut pas être supprimé.

Une solution possible consiste à supprimer les fichiers séparément, au lieu de vider toute la corbeille. Si vous sélectionnez plusieurs fichiers en maintenant la touche Touche CTRL, en faisant un clic droit vous verrez l’option Supprimer immédiatement … sur Poubelle vide.

La suppression de seulement certains fichiers détectera celui qui refuse d’être supprimé. Il est préférable de le retirer de la corbeille et appliquer les solutions que nous avons vu jusqu’à ce que nous obtenions le bon.