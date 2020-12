Si vous n’allez pas vous reconnecter à un réseau Wi-Fi, pourquoi l’enregistrez-vous? Vous pouvez donc supprimer les réseaux auxquels vous avez connecté votre mobile Android dans le passé.

Écrit par Christian Collado sur Android

Si vous utilisez Android depuis des années et que chaque fois que vous lancez un mobile, vous restaurez votre sauvegarde de données et de paramètres, il est très probable qu’aujourd’hui vous en ayez un. liste interminable de réseaux Wi-Fi enregistrés sur votre mobile, et vous ne le savez même pas. Et il est très probable, en outre, que ne vous reconnectez jamais à eux.

Heureusement c’est possible oubliez les réseaux Wi-Fi auquel nous avons connecté le mobile dans le passé, et laissons ainsi une liste beaucoup plus propre et pas si inondée de réseaux Wi-Fi.

Découvrez comment supprimer des réseaux Wi-Fi sur Android

Le processus pour supprimer les réseaux Wi-Fi sur Android C’est très simple, et les étapes à suivre seront les mêmes quel que soit le modèle de mobile que vous utilisez, tant que vous avez une version relativement récente d’Android.

Pour le faire, il suffit de Suivez ces étapes:

Ouvrez les paramètres de votre mobile et accédez à la section “Réseaux et Internet”. Appuyez sur la section Wi-Fi. Allez au bas de la page et appuyez sur “Réseaux enregistrés” pour voir tous les réseaux auxquels vous vous êtes connecté dans Appuyez sur le réseau WiFi que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur «Oublier».

Vous pouvez le faire pour autant de réseaux Wi-Fi que vous le souhaitez. Malheureusement, c’est seulement possible supprimer les réseaux Wi-Fi un par un, et il n’est pas possible de marquer plusieurs pour l’effacement par lots.

Dans tous les cas, tu ne devrais pas prendre trop de temps supprimer tous les réseaux Wi-Fi auxquels vous n’allez plus vous connecter, et en retour, vous finirez par avoir une liste plus claire de réseaux dans lesquels il sera plus facile de rechercher d’autres personnes, par exemple, voir le mot de passe du réseau Wi-Fi ou partager le mot de passe avec d’autres personnes.