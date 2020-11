Avec juste un disque d’installation générique du système d’exploitation Windows 10, ou une clé USB, nous pourrons activer le compte Administrateur qui est intégré depuis l’origine dans cet environnement. C’est une astuce simple, qui nous permettra à la fois de bloquer le système si nous le souhaitons, ainsi que d’accéder à notre compte privé ou à des fichiers sensibles. Et si on fait semblant supprimer le compte administrateur natif dans Windows 10? C’est exactement ce que nous allons essayer de vous apprendre dans cet article.

La première chose que nous devons considérer, dans ces cas, est que, par défaut, le compte administrateur intégré à Windows 10 est désactivé. On peut en dire plus, même. Le compte administrateur intégré à Windows 10 ne nécessite même pas de mot de passe. Par conséquent, si vous prévoyez d’activer le compte administrateur intégré à Windows 10 pour une raison particulière, nous vous recommandons de générer un mot de passe fort.

Supprimer le compte administrateur étape par étape

Étant donné que le tutoriel suivant est celui qui affecte directement le registre de votre ordinateur, la première chose que nous vous conseillons est de prendre le temps de faire une copie de sauvegarde du registre ou de créer un point de restauration du système par précaution. Effectuez ce qui suit, effectuez cette procédure:

Appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter Dans cette boîte de dialogue, tapez regedit et appuyez sur Entrée pour ouvrir l’éditeur de registre Trouver le chemin “HKEY_LOCAL_MACHINE SAM SAM” À cet endroit, dans le volet gauche, cliquez sur le dossier SAM développé Ensuite, cliquez sur Autorisations, dans le menu contextuel contextuel Lorsque vous avez entré les autorisations, sélectionnez Administrateurs Là, activez les options Contrôle total et Lecture, dans la section Autoriser Ensuite, cliquez deux fois sur OK Rafraîchir le menu précédent à partir de l’option Afficher et Recherchez “SAM> Domaines> Compte> Utilisateurs> Noms” Vérifiez la liste des noms dans le système Lorsque vous trouvez le dossier Administrateur, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et Supprimer

Avec ces étapes, vous aurez supprimé avec succès le compte administrateur intégré de Windows 10.

Et comment supprimer le compte Invité?

Ce tutoriel que nous venons de vous enseigner peut également être utile à différentes fins. Par exemple, si nous voulons éliminer le compte Invité, qui, comme l’administrateur, est intégré au système.

Pour cela, vous devez suivre ces étapes:

Appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter Dans cette boîte de dialogue, tapez cmd et appuyez sur Entrée pour ouvrir l’invite de commande Dans la fenêtre d’invite de commande, tapez net user Après avoir appuyé sur Entrée, vous verrez tous les comptes associés au système , par conséquent, supprimez également l’invité.

N’oubliez pas que si vous avez déjà effectué la procédure précédente, l’administrateur ne sera plus visible, bien sûr. Pour le reste, si ce tutoriel vous a aidé, vous voudrez probablement en connaître d’autres similaires. Par exemple, comment trouver le compte Administrateur dans Windows 10 si, au lieu de le supprimer, vous souhaitez en profiter.

