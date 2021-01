En tant que tels, Twitter et Instagram sont parmi les meilleurs sites pour découvrez ce qui se passe dans le monde en temps réel -Surtout avec l’option de diffusion en direct. Tout événement, événement, accident ou conflit parvient à Twitter avant tout autre réseau et, bien entendu, avant toute salle de rédaction numérique. Et Instagram a également les histoires de son côté pour cela.

Mais il y a des moments où, pour une raison quelconque, nous en avons assez d’un compte et / ou d’un contact et l’option Muet ne suffit pas: nous voulons que vous arrêtiez de nous suivre. Et les deux réseaux vous permettent d’y parvenir en silence, sans que l’autre personne ne le sache. Comment? Aussi simple que cela:

Forcer le désabonnement sur Twitter

Vous rencontrez des problèmes avec quelqu’un qui vous suit mais vous ne souhaitez pas rendre votre compte privé? Vous hésitez à y mettre un blocage direct? Eh bien ça existe une méthode très simple pour quelqu’un que nous ne voulons pas nous suivre pour arrêter de nous suivre sans avoir à lui demander ou opter pour l’une des autres solutions. Ce n’est pas via des applications tierces ou en suivant une méthode de piratage ou de recherche excessive. C’est simplement en donnant en quelques clics l’une des fonctions les plus directes et radicales du réseau social: le Bloc.

Ce n’est pas un blocage permanent, en réalité le blocage est quelque chose utilisé momentanément. Simplement bloquer l’utilisateur / compte que vous souhaitez arrêter de vous suivre et le débloquer instantanément, aussi simple que cela.

Selon les règles de Twitter, lors du blocage d’un contact on arrête de le suivre instantanément et il arrête de nous suivre aussi, même si vous ne le voulez pas. Donc, simplement en lui donnant le blocage et en le retirant plus tard, nous le ferons arrêter de nous suivre de la manière la plus discrète possible. Et s’il insiste pour nous suivre à nouveau? Eh bien, il s’agirait de penser à le faire taire ou à y mettre directement le «blocage» permanent.

Ne plus suivre sur Instagram

Cette astuce de blocage fonctionne également dans d’autres réseaux comme Instagram, qui fera de même lorsque nous bloquons une personne: arrêtez de nous suivre et nous cessons de suivre ce contact -si nous l’avons suivi. Mais aussi, le réseau social de photographies a une fonction qui lui est dédiée exclusivement:

Ouvre Instagram

Accédez à votre profil (l’icône en bas à droite de l’interface) Hit Suiveurs

À côté de chaque abonné, vous verrez un boîte bleue ou blanche, et juste à côté de trois points verticalement. Donnez-le et vous ouvrirez une option qui vous permettra de “ supprimer ” un contact de votre liste d’abonnés sans qu’ils le sachent.