Les enceintes intelligentes (qu’elles soient d’Apple, d’Amazon, de Google …) sont à l’ordre du jour. Ils ont rejoint la tendance de sortir de nouveaux modèles presque chaque année, donc une option consiste à changer l’ancien haut-parleur pour le modèle précédent. Un haut-parleur que nous jetons pour donner ou vendre et qu’avant, il est conseillé de se dissocier de notre compte. Dans le cas d’Amazon, voici les étapes à suivre pour le faire depuis votre mobile.

Et il ne suffit pas de désactiver ou de réinitialiser l’enceinte aux paramètres d’usine, car elle est toujours associée à notre compte et reste donc liée au reste des appareils numériques domestiques connectés. appareils que l’enceinte continuera de reconnaître si nous la rallumons. Pour cela, il est conseillé de le dissocier de notre compte.

Utilisation de l’application Alexa

Et pour le dissocier et déconnecter complètement le haut-parleur (également un autre appareil Amazon) de notre compte, nous pouvons utiliser l’application mobile Alexa, à la fois sur iOS et Android ou si nous préférons, l’application Amazon. Une fois à l’intérieur, suivez simplement une série d’étapes simples.

Si nous décidons d’utiliser l’application Alexa pour annuler l’enregistrement, il nous faudra entrer dans l’application et dans celle-ci, dans la barre inférieure, sélectionner l’icône “Dispositifs”, Un écran avec tous les éléments connectés s’affiche.

On clique dessus et une série de rubriques apparaissent sur un nouvel écran, dont l’une porte le titre “Enregistré” à côté du texte “Se désinscrire”. Si nous cliquons sur cet espace, l’application nous offre l’option «Annuler l’inscription», afin qu’elle puisse être réassociée à un autre compte Amazon.

Utilisation de l’application Amazon

Une autre option consiste à utiliser l’application Amazon sur votre mobile. Logueados avec notre compte, celui qui utilise l’appareil que nous voulons éliminer, nous devons aller à la section “Mon compte” et sur l’écran qui ouvre la recherche “Contenu et appareils”.

Si nous cliquons sur cette section, nous verrons une série de champs dont nous garderons celui avec le titre “Dispositifs”. Là, nous verrons tous les appareils Amazon associés à notre compte et en cliquant sur celui choisi nous verrons deux options:

Annuler l’inscription, qui est celui qui nous intéresse.

Supprimer les enregistrements vocaux

Cliquez simplement sur le premier pour réalisez ce que vous avez vu avec l’application Alexa et laissez le haut-parleur (ou l’appareil) prêt à être utilisé avec tout autre compte Amazon.

De plus, si nous ne voulons rien savoir de plus sur Amazon et son écosystème, et que nous n’avons plus d’appareils, nous pouvons toujours cliquer sur supprimer “Enregistrements vocaux” afin d’éliminer toute trace de notre activité.

