Les nouveaux termes et conditions de WhatsApp ont sonné l’alarme. Facebook souhaitez intégrer vos produits, et cela inclut Facebook, Instagram et WhatsApp. Parmi les actualités, partagez vos données avec Facebook, même si vous ne l’utilisez pas.

Et bien que Facebook Vous vous êtes excusé et avez essayé de clarifier vos intentions, beaucoup ont décidé de supprimer WhatsApp de leur téléphone mobile et de passer à d’autres options de messagerie instantanée gratuites, telles que Signal, télégramme ou Messages Apple.

Mais arrêter d’utiliser WhatsApp n’est pas aussi simple que de supprimer l’application de votre téléphone. Qu’en est-il de vos conversations passées et de vos photos, vidéos et autres fichiers? Tu n’aimerais pas sauvegarder une copie au cas où? Et qu’en est-il de votre Contacts? Voyons tout ce que vous devez faire pour arrêter d’utiliser correctement WhatsApp.

Exportez votre liste de contacts

La bonne nouvelle est que vous partagez automatiquement les contacts entre votre téléphone, iPhone ou Androidet votre application WhatsApp. Autrement dit, dans votre liste de contacts iOS et / ou Android, vous trouverez tous les téléphones et contacts de votre conversations et groupes.

La seule exception concerne les contacts inconnus. Vous les reconnaîtrez car ils affichent un numéro de téléphone au lieu d’un nom. Ces contacts peuvent être enregistrés manuellement en entrant dans la conversation, puis dans le Informations sur le profil.

Donc, même si vous allez supprimer WhatsApp, vos contacts seront toujours là. Cependant, vous voudrez peut-être enregistrer une liste séparée uniquement avec vos contacts WhatsApp. Pour cela, vous devrez accéder à des applications tierces ou, pour vous en assurer, faire une liste manuellement.

Enregistrez vos conversations WhatsApp

Mais passons à l’important. Vous avez passé des heures et des heures à parler sur WhatsApp, vous avez donc de longues conversations. Aussi audios, photos, vidéos, documents … Vous ne vous souciez peut-être pas de ce qui leur arrive, vous avez peut-être copié ces fichiers sur iCloud ou Google Drive. Ou vous voudrez peut-être tout sauvegarder, juste au cas où.

Normalement, WhatsApp fait un copie de sécurité régulièrement pour garder vos conversations et autres contenus disponibles. Son but est que si vous installez WhatsApp sur un autre appareil ou que vous devez le réinstaller, ne perds pas tes conversations.

Mais vous pouvez créer une sauvegarde à la main pour la mettre à disposition et accéder à son contenu pas besoin d’installer WhatsApp. Dans Android, ouvrez WhatsApp, ouvrez le menu déroulant Plus d’options> Paramètres> Chats> Sauvegarde et, enfin, cliquez sur sauvegarder. De cette façon, vous obtiendrez un fichier compressé avec les conversations. Dans iPhone, vous devrez ouvrir WhatsApp et aller à Paramètres> Chats> Sauvegarde et, enfin, cliquez sur Sauvegarder maintenant.

Vous pouvez également faire une sauvegarde de chaque conversation séparément. De cette façon, vous aurez plus organisé conversations et fichiers associés. Pour ce faire, vous devez entrer dans chaque conversation ou groupe, puis entrer leur profil et, enfin, cliquer sur Exporter le chat.

Un fichier texte sera généré que vous pourrez vous envoyer par e-mail. En option, vous pouvez inclure le fichiers multimédias joints. Dans le premier cas, vous pouvez exporter 40 000 messages. Si vous joignez des fichiers, 10 000 messages. La option manuelle est le plus pratique si vous voulez consulter les conversations recherchent fréquemment des données ou des informations.

Enregistrez vos photos, vidéos et fichiers

En plus des conversations, WhatsApp est également un endroit pour partager des photos, des vidéos et d’autres contenus. Vous pouvez déjà l’enregistrer automatiquement dans iCloud ou Google Drive, comme vous utilisez iPhone ou Android. Dans tous les cas, vous pouvez enregistrer ce contenu manuellement.

Grâce à l’outil WhatsApp renouvelé pour voir les fichiers enregistrés, vous pouvez les consulter et les enregistrer sur votre téléphone. Vous le trouverez dans Paramètres> Stockage et données. Vous y verrez le vidéos, photos et autres fichiers tous ensemble ou séparés par une conversation. Bon moment pour supprimer ce qui ne vous intéresse pas et sauvegarder ce qui est.

Se désabonner et supprimer WhatsApp

Arrêter d’utiliser WhatsApp est aussi simple que de supprimer l’application. Mais, comme nous l’avons vu, vous devez d’abord enregistrer ce que vous souhaitez conserver, comme contacts, conversations et fichiers. De là, vous pouvez supprimer l’application et l’oublier.

En option, vous pouvez vous désabonner de WhatsApp pour ne plus utiliser ce service. Vous trouverez cette option dans Paramètres> Compte> Supprimer mon compte. Si vous cliquez ici, vous verrez un message indiquant ce que signifie supprimer votre compte WhatsApp.

Tout d’abord, vos informations de compte et votre photo de profil seront supprimées. Vous quitterez également tous les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes. Et troisièmement, votre message et l’historique de vos messages seront supprimés. Copie iCloud.

Autrement dit, la désinscription supprimera vos données, conversations, etc. WhatsApp. C’est une option drastique d’arrêter d’utiliser ce service de façon permanente. Si vous pensez en avoir besoin à l’avenir, pour des raisons personnel ou travail, ne le fais pas. Notez que si vous avez effectué une sauvegarde globale au lieu d’une sauvegarde manuelle, sera supprimé aussi.

Étant si radical, vous devrez indiquer votre numéro de téléphone pour confirmer que vous souhaitez vous désinscrire de WhatsApp. Enfin, vous devez cliquer sur Supprimer mon compte. À l’avenir, vous pourrez vous réinscrire, mais vous repartirez de zéro, sans vos conversations précédentes.