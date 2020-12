Beaucoup d’entre nous pensent qu’à ce moment-là, nous serions déjà en train de rire du covid-19 et de célébrer dans d’innombrables auberges, car après plus de 9 mois de pandémie dans notre pays, les protocoles de sécurité sont les mêmes et nous devons continuer à prendre le plus grand soin de nous-mêmes (inutile de le faire! garde vers le bas!).

Donc, cette année, nous devrons être très créatifs pour célébrer avec nos proches, et pour cela, la technologie se peint. Voici quelques idées sur la façon dont vous pouvez inverser les festivités sans être irresponsable dans la tentative.

Faites-la de masterchef

L’un des plaisirs de cette époque est de faire partie de tout le rituel de la cuisine: les arômes, les rires, les conversations interminables et les échecs occasionnels (Oui les amis, la dinde a décongelé des jours auparavant); Alors n’hésitez plus et vivez cette expérience avec une séance virtuelle, soit avec votre famille et vos amis, convenez et préparez un plat en même temps.

Saisissez l’occasion pour votre mère de vous donner des conseils ou d’obtenir cette recette de votre ami, mais attention, vous aurez besoin d’un bon appareil photo sur votre téléphone portable pour montrer à quel point c’était bon et pour prendre le selfie du tiroir.

Marathon en streaming du Nouvel An

Trouvez votre meilleur pyjama, faites le plein de collations et appelez-vous pour faire votre liste: horreur, comédie romantique, trilogie du Seigneur des anneaux, saga Harry Potter… le ciel est la limite! N’oubliez pas de bien charger votre smartphone pour ne pas en subir les conséquences (si la batterie de votre cellule ne dure pas longtemps, continuez à lire, nous vous proposerons une meilleure option).

Auberge Livestream

Si votre truc est de tout partager avec vos amis (du petit déjeuner à vos chaussures de tennis phospho), faites-en une influenceuse et construisez une auberge en direct. Soyez l’hôte de votre Instagram en invitant vos meilleurs amis à rejoindre votre émission et, chacun de chez vous, faites des défis, des anecdotes ou des chants de Noël. Avec cette option, en plus de prendre soin de tout le monde, vous évitez à quelqu’un de ne pas payer sa part des chelas (un petit peu, non?!)

Ah! Mais vous direz: ma batterie ne dure pas si longtemps, mon appareil photo n’est pas si bon. Tenir! Vous n’êtes pas obligé de vous endetter toute l’année 2021 pour avoir un téléphone portable qui suit votre vie sociale virtuelle.

Le nouveau Nokia 23 M vous propose une batterie qui dure jusqu’à deux jours sur une seule charge et apprend également au fil du temps quelles applications sont celles que vous occupez le plus pour leur donner la priorité (bonjour, streaming!) En plus d’une caméra à double capteur avec l’intelligence artificielle fonctionne comme une photo recommandée, avec laquelle vous assurerez la photo parfaite de la réunion par appel vidéo dans laquelle tout le monde a souri et personne n’a fermé les yeux.

Mais ce n’est pas tout, il dispose également d’un déverrouillage par reconnaissance faciale, d’un écran HD + de 6,2 pouces, d’un bouton dédié à l’Assistant Google pour vous aider à organiser votre emploi du temps, vérifier la météo, ou tout ce dont vous avez besoin, avec une seule touche et le le son de votre voix, et si cela ne suffisait pas, il est prêt pour Android 11. Oups! qualité et fiabilité à un prix abordable.

Pour vous, pour maman, pour grand-père, pour petite amie ou colocataire, le Nokia 23 M est la meilleure option pour rester connecté, et un excellent cadeau de dernière minute! puisqu’ils vous l’envoient en 24 heures.

Trouvez-le maintenant, uniquement dans Mercado Libre et commencez à planifier vos réunions virtuelles.

