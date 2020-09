On ne peut nier qu’il est extrêmement utile d’apprendre comment synchroniser des fichiers Microsoft Teams avec OneDrive. De cette façon, nous pourrons afficher les fichiers que nous avons téléchargés dans le cloud directement à partir de l’explorateur de fichiers de notre ordinateur.

Nous avons déjà parlé de OneDrive à plusieurs reprises et nous vous apprenons de nombreuses choses intéressantes sur la façon de restaurer d’anciennes versions de vos fichiers.

Mais aujourd’hui, nous verrons exactement le chemin synchroniser les fichiers de Microsoft Teams vers OneDrive à partir de notre ordinateur et la chose curieuse à ce sujet est qu’il a une autre fonction intéressante qui est: la possibilité de travailler hors ligne et toute modification que nous apportons sans être connecté à Internet sera automatiquement synchronisée une fois que nous aurons à nouveau une connexion au réseau.

Pour cette raison, il est si important que vous appreniez rapidement comment synchroniser des fichiers Microsoft Teams avec l’application de synchronisation OneDrive.

Synchroniser les fichiers Microsoft Team avec l’application OneDrive Sync

Ce processus est extrêmement simple et c’est quelque chose que nous pouvons également faire avec les fichiers de SharePoint, est exactement le même dans ce cas.

La première chose que nous allons faire est de vous connecter avec notre compte Microsoft 365. La prochaine chose sera de cliquer sur le « applications« Ou le lanceur d’applications et nous pouvons voir une section qui dit »Les équipes». Cliquez dessus. Maintenant, vous devrez choisir l’équipement, puis cliquer dessus pour pouvoir voir l’option « général« Quand tu peux voir »général« Ce que vous devrez faire est de choisir cette option puis de cliquer sur »Registres« Situé en haut. Ici, nous pouvons créer un dossier afin que nous puissions y accéder à partir de n’importe quel appareil et les conserver sur notre ordinateur local. Nous pouvons également afficher l’emplacement par défaut des fichiers. Pour confirmer que la synchronisation a réussi, il faudra simplement voir la coche verte qui apparaît dans le « Etat » depuis le « Windows ExplorerAu cas où vous voudriez changer l’emplacement de synchronisation. Ce que vous devrez faire est d’aller sur l’icône OneDrive dans la barre des tâches et faire un clic droit. Après cela, vous devrez choisir « Aide et configuration » et après « Réglage« Allons au »compte« Et nous devrons cliquer sur »Choisir le dossier».

À partir de cet endroit, vous pouvez modifier le dossier dans lequel tous les fichiers sont synchronisés et vous aurez toutes les équipes Microsoft disponibles avec l’application de synchronisation OneDrive. C’est quelque chose que vous pouvez également faire avec les fichiers SharePoint. La procédure est exactement la même.

Partage-le avec tes amis!