Voulez-vous avoir le Vidéos musicales YouTube téléchargées sous forme de musique sur mobile? Nous découvrons les moyens les plus pratiques, simples et sûrs d’y parvenir. Des applications officielles aux projets qui offrent une expérience plus complète que l’application YouTube native.

Les applications de diffusion de musique ont attaqué la lecture de musique sur les smartphones, mais il n’y a pas de plateforme plus populaire que YouTube pour écouter de la musique. Puisque les artistes y téléchargent leurs vidéoclips, il est courant d’accéder aux listes pour profiter de n’importe quelle chanson; autant qu’il y a un inconvénient: la musique implique le téléchargement de données vidéo. Mais il n’y a aucune raison pour que vous puissiez toujours télécharger uniquement l’audio. Voyons comment.

Le moyen le plus simple: YouTube Music

YouTube accumule une énorme bibliothèque musicale, souvent grâce à des vidéos qui combinent le son et l’image. ET toutes ces vidéos peuvent être transformées en musique grâce à la plateforme Google YouTube Music. Bien sûr, pour le téléchargement, un plan d’abonnement est requis.

YouTube Music permet le téléchargement audio de la plupart des clips vidéo: pour cela, vous devez vérifier le sélecteur «Chanson» en haut. Avec Music, il est possible de télécharger des listes, des chansons individuelles et aussi des albums; plus tard, ils peuvent être écoutés sans dépenser de données mobiles car la lecture fonctionne sans Internet. Bien que oui, les chansons ne peuvent être entendues que sur YouTube Music.

musique Youtube

NewPipe

Avec NewPipe, vous pouvez télécharger l’audio de n’importe quelle vidéo YouTube

Google Play n’autorise pas les applications qui téléchargent des vidéos YouTube, il n’y a donc pas d’autre choix que d’installer un logiciel sous forme d’APK. Et NewPipe est l’un des meilleurs choix car il s’agit d’une application sécurisée et open source, offre une confidentialité maximale et offre une expérience YouTube complète. Vous pouvez également télécharger les vidéos sous forme de musique.

NewPipe est un client YouTube qui permet la lecture de n’importe quelle vidéo en arrière-plan et avec l’écran éteint, deux de ses fonctions les plus populaires. Il permet également le téléchargement des vidéos, combinant à la fois l’image et l’audio et juste le son: Trouvez la vidéo YouTube que vous préférez, cliquez sur l’icône de téléchargement, choisissez «Audio uniquement» et sélectionnez la qualité. NewPipe téléchargera la chanson sur votre mobile afin que vous puissiez la lire où vous le souhaitez.

Vous pouvez télécharger la dernière version de NewPipe sur le site officiel du projet. Il est valable pour Android 4.4 et supérieur.

Ymusic!

Dans la lignée de NewPipe, bien que moins privé et sans être basé sur l’open source. C’est une application qui sert spécifiquement de lecteur de musique, il permet également le téléchargement de l’audio, ce que nous recherchons. Cliquez simplement sur l’icône de téléchargement pour chaque vidéo et choisissez le format audio à télécharger: la chanson sera téléchargée directement sur le téléphone.

La musique! demande plusieurs autorisations que nous vous recommandons de refuser: l’accès au téléphone et aussi l’emplacement. L’application fonctionne parfaitement sans eux. Et vous pouvez le télécharger depuis leur site Web.

Pas d’applications

Jusqu’à présent, nous avons utilisé des applications, mais il n’y a aucune raison de les utiliser: il existe d’innombrables pages Web qui vous permettent de télécharger de l’audio YouTube. Nous avons opté pour un très sûr et sans publicité abusive: Alltube Télécharger. Cela fonctionne parfaitement sur mobile.

Pour télécharger de la musique depuis YouTube, vous devez copier le lien vers les vidéos: accédez à l’application et partagez la vidéo de votre choix, puis copiez le lien. Collez-le dans la zone de texte Alltube Download, cliquez sur «Télécharger» et choisissez «M4a». Vous pouvez ouvrir ce format audio sans aucun problème dans la plupart des lecteurs de musique.