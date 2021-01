Les endroits pour télécharger des fichiers APK ne manquent certainement pas. Il existe APKMirror, UpToDown et mille et un outils et sites Web supplémentaires, tels que Raccoon APK Downloader ou Aurora Store. APK.Support est une autre alternative moins connue et qui remplit parfaitement la fonction: la puissance télécharger l’APK de n’importe quelle application sur Google Play, tant qu’il s’agit d’une application gratuite, bien sûr.

L’avantage d’APK.Support est que vous n’avez rien à installer et que les fichiers APK que vous téléchargez proviennent directement depuis les serveurs Google, sans modifications. Grâce à son utilitaire de téléchargement de fichiers APK vous pouvez donc télécharger des applications qui ne sont pas disponibles dans votre pays ou pour votre appareil.

Tout d’abord, recherchez et téléchargez

Il est relativement courant que les développeurs publient d’abord des jeux ou des applications dans certaines régions et pas dans d’autres, afin d’attraper des bogues avant une version mondiale ou pour toute autre raison. Il est également possible qu’une application soit disponible sur Google Play pour une liste d’appareils, même si elle est techniquement capable de fonctionner correctement sur d’autres. Une solution traditionnelle aux deux problèmes est téléchargez l’APK et installez vous-même l’application.

Le problème est généralement de trouver ledit fichier APK. La plupart des pages de téléchargement d’APK exigent que quelqu’un télécharge les APK à l’avance, de sorte qu’ils ont un certain retard pour recevoir les dernières versions. Non seulement cela, mais il peut être difficile de trouver des applications spécifiques qui ont peu de téléchargements. Une solution consiste à utiliser des pages qui obtenir les fichiers de Google Play via leur API, comme Aurora Store ou APK.Support. Si c’est sur Google Play, c’est son APK.

Dans le cas d’APK.Support, le outil de téléchargement se trouve à cette adresse. Pas besoin de se connecter ou de télécharger quoi que ce soit. Il ne vous reste plus qu’à mettre le lien Google Play d’une application dans le formulaire, ou le nom de son package. Il n’est pas possible de rechercher par nom.

Par exemple, si vous souhaitez télécharger Angry Birds Journey, qui n’est actuellement disponible que dans une poignée de pays, vous devrez saisir son adresse sur Google Play sous le formulaire https://play.google.com/store/apps/details? id = com.rovio.abcasual ou le nom du package, com.rovio.abcasual. Cela affichera une fenêtre avec les fichiers Dernière version de l’APK, prêt à être téléchargé.

Depuis l’arrivée des bundles d’applications Android, certaines applications ils ne sont pas constitués d’un APK, mais de plusieurs. L’outil APK.Support vous montre tous les APK de chaque version, pouvant les télécharger séparément ou tous ensemble, dans un seul ZIP. Cette option est recommandée, car vous pouvez facilement l’installer plus tard avec un outil. À partir de cette même fenêtre, vous pouvez d’ailleurs télécharger les versions précédentes en appuyant sur Autres versions archivées.

Après avoir compressé tous les fichiers APK au format ZIP, il sera temps de l’installer. Comme ce n’est pas un APK, mais plusieurs, vous avez besoin d’un outil spécifique pour les installer. Cela n’est nécessaire que dans les applications composées de plusieurs APK. Ceux qui ne font qu’un, vous pouvez les installer comme toujours.

Plusieurs fichiers APK? Utilisez UPS pour les installer

Vous n’avez pas besoin d’installer quoi que ce soit pour télécharger des fichiers APK à partir des serveurs de Google avec Support.APK, mais vous aurez besoin d’une application pour installer les ensembles d’applications qui sont constitués de plusieurs fichiers APK. La bonne nouvelle est qu’il y a un application gratuite et open source, disponible ici, que vous pouvez utiliser: Split APK Installer, ou SAI, disponible sur Google Play.

Programme d’installation de fichiers APK (SAI)

Split APKs Installer est un programme d’installation de plusieurs APK très facile à utiliser. Pour commencer, il n’y a qu’un seul bouton, Installer des APK. Après avoir appuyé dessus, vous devrez parcourir les dossiers mobiles jusqu’à ce que vous trouviez le fichier ZIP contenant les APK que vous avez précédemment téléchargés.

Si vous avez téléchargé les fichiers APK séparément, vous pouvez également créer un choix multiple. Quelle que soit la méthode, après avoir choisi le fichier, l’application passera un certain temps à traiter le résultat.

Une fois terminé, SAI essaiera d’installer l’application, ce qui signifie que la première fois que vous le faites, vous devez lui accorder l’autorisation d’installer des applications. Avec le permis prêt, vous pouvez enfin installez l’application comme d’habitude.

Cette méthode devrait vous aider installer des applications qui sont sur Google Play mais que vous ne pouvez pas télécharger pour différentes raisons, mais rappelez-vous que ce n’est que le début. Il est possible que l’application que vous avez téléchargée fasse ses propres vérifications lorsque vous l’ouvrez et qu’elle ne fonctionne pas, ou qu’elle soit incompatible avec votre matériel mobile.