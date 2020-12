Avec une industrie qui ne cesse d’évoluer vers une qualité de contenu toujours plus élevée, et une recherche inlassable pour représenter la réalité la plus fiable, les acteurs de contenu multimédia en ligne entraînent de plus en plus une dépense de données réseau plus importante. C’est pourquoi les outils gratuits tels que 4K Video Downloader deviennent de plus en plus importants, nous permettant télécharger n’importe quel contenu facilement et avec une haute qualité parmi les sites de vidéos en ligne les plus populaires.

Téléchargeur de vidéos 4K: ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez

Avec un 2020 qui a rendu les choses plus que compliquées, nous pourrons plus que jamais nous sentir accompagnés grâce à nos vidéos, séries, films, musiques, jeux et nos streamers préférés où que nous allions. Et est-ce que 4K Video Downloader est capable de enregistrer à la fois la vidéo et l’audio à partir de plates-formes telles que YouTube, Vimeo, TikTok, SoundCloud, Flickr, Facebook, Instagram, DailyMotion, Likee et Tumblr, et même des émissions Twitch et YouTube Gaming.

Tout cela en gardant le contenu tel qu’il est téléchargé sur toutes les plates-formes, sans aucun type de conversion ou de compression, pouvant facilement faire avec le contenu de la qualité HD à 720p aux résolutions 4K et 8K; en plus d’une grande variété de formats tels que MP4, MKV, FLV, 3GP, et d’autres contenus spéciaux, y compris Vidéos 3D stéréoscopiques ou à 360 degrés, compatible pour les appareils de réalité virtuelle.

Mais ce n’est pas tout. Et nous pouvons aussi télécharger toutes les annotations et sous-titres nativement inclus dans les vidéos YouTube, enregistrez-les au format SRT, compatible avec plus de 50 langues différentes. De plus, grâce à l’incorporation de la configuration d’une connexion via proxy, nous pouvons éviter les restrictions géographiques pour voir toute vidéo bloquée, et bien sûr la télécharger.

Enfin, et comme une belle cerise sur ce gâteau, 4K Video Downloader se distingue par un programme totalement gratuit et compatible avec les deux principaux systèmes d’exploitation Windows, Mac OS et Linux.

Comment télécharger des vidéos YouTube avec 4K Video Downloader

Google et YouTube sont intéressés par les utilisateurs qui regardent les vidéos téléchargées sans quitter la plate-forme, ils n’autorisent donc pas le téléchargement de vidéos directement à partir de leurs sites, mais cela ne signifie pas qu’il est impossible de le faire, encore moins compliqué. Et c’est que télécharger des vidéos YouTube avec 4K Video Downloader sera aussi simple que de suivre ces trois étapes:







Téléchargez et installez 4K Video Downloader sur notre ordinateur

Copiez le lien vidéo depuis votre navigateur et cliquez sur le bouton «Coller l’URL» dans l’application 4K Video Downloader. Sélectionnez la qualité à laquelle vous souhaitez télécharger la vidéo à partir de la fenêtre de téléchargement et appuyez sur le bouton “Télécharger”.

Ainsi, en quelques minutes seulement, une fois le téléchargement terminé, nous pouvons profiter et regarder n’importe quelle vidéo téléchargée de n’importe où et sans avoir besoin de se connecter une seule seconde à Internet.