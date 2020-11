Avec le potentiel très élevé des raccourcis ou «shorcuts» iOS, nous pourrions presque dire que nous pouvons programmer n’importe quelle tâche sur un iPhone. Par exemple, téléchargez des vidéos YouTube: nous vous montrons un raccourci pratique qui vous permettra enregistrer n’importe quelle vidéo en une seule étape. Même en choisissant la qualité.

Avec l’achat de WorkFlow par Apple, la société a intégré dans iOS 12 un moyen de réaliser toutes sortes d’automatisations. Ceux-ci, appelés raccourcis ou «raccourcis», permettent des options aussi simples que de régler une minuterie afin que nous lavions nos années correctement; arriver à réaliser des actions si complexes que certains raccourcis n’ont rien à envier à une application ordinaire». Et pour un échantillon nous vous apportons une création qui vous sera très utile si vous souhaitez avoir un moyen simple de télécharger des vidéos YouTube.

Télécharger la vidéo ou lire de l’audio avec l’écran éteint

Le plus grand avantage d’un raccourci iOS est qu’il peut être créé directement sur l’iPhone ou accéder à la galerie pour trouver celui qui répond à vos besoins. Non seulement cela, il existe également des référentiels où les créateurs de “ raccourcis ” ils téléchargent leurs développements afin que tout utilisateur iOS puisse les télécharger sur leur appareil. C’est ce que nous allons faire avec YTScript, un raccourci impressionnant qui vous permet de télécharger des vidéos YouTube à différentes résolutions, vous ne pouvez télécharger que l’audio et même lire la vidéo avec l’écran éteint.

YTScript est un raccourci iOS créé par @ net00. Il est disponible pour les utilisateurs sur la page RoutineHub, pas besoin d’installer des applications pour l’utiliser (mis à part l’application de raccourcis, ce qui est indispensable si vous souhaitez utiliser cette fonction) et le code est accessible dans l’application de raccourcis.

Pour installer le raccourci sur votre iPhone (ou iPad), vous devez procéder comme suit:

Tu dois accepter l’installation de raccourcis malveillants. Pour ce faire, allez dans les paramètres de votre iPhone, entrez ‘Raccourcis’ et activez l’option susmentionnée, ‘Raccourcis non fiables’. Cela empêche l’installation de «raccourcis» en dehors de la galerie d’applications.

Il est impératif d’activer les raccourcis malveillants. Cela ne signifie pas que YTScript ne l’est pas. Accédez à la page de raccourcis avec votre appareil iOS et installez-le. Une fois installée (la carte YTScript apparaîtra dans “ Mes raccourcis ”), appuyez sur Accepter ses autorisations: ouvrez l’application YouTube, entrez une vidéo et cliquez sur la flèche de partage.

La première exécution doit accepter certaines autorisations: accès à la page de téléchargement, stockage … Sélectionnez «Plus» dans le menu de partage et cliquez sur YTScript. Le raccourci sera automatiquement exécuté: vous verrez comment chaque ligne du code commence tout en vous demandant une confirmation. Vous devrez choisir l’action que vous souhaitez (enregistrer la vidéo, uniquement l’audio ou jouer en arrière-plan). Ensuite, vous devrez choisir où enregistrer le contenu et sélectionner le nom du fichier. La première fois que vous l’exécutez, le raccourci vous demandera des confirmations de sécurité.

L’enregistrement est très simple: l’ensemble du processus est exécuté étape par étape en suivant le code marqué. Vous pouvez partager le lien de la vidéo à télécharger depuis l’application YouTube ou depuis le navigateur, il vous suffit de sélectionner YTScript dans le menu correspondant. Et, après avoir enregistré les vidéos, vous pouvez les lire sur votre iPhone ou iPad quand vous le souhaitez.

Partagez le lien vers la vidéo YouTube avec YTScript, choisissez si vous voulez la télécharger ou l’écouter en arrière-plan et le raccourci s’occupe de tout: il vous suffit de lui dire où vous l’enregistrez et avec quel nom de fichier

La qualité de téléchargement maximale est de 720p, le raccourci permet la lecture en arrière-plan via une fenêtre flottante si vous avez déjà iOS 14, il vous permet d’écouter de l’audio avec l’écran éteint et l’ensemble du processus se fait de manière guidée et avec des étapes visibles. Si vous avez l’habitude de télécharger des vidéos YouTube, YTScript sera très utile.

