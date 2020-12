N’est pas trop difficile de télécharger et d’installer des polices pour GIMP. Un puissant programme d’édition d’images gratuit, une alternative très viable pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas dépenser d’argent pour des programmes comme Photoshop.

GIMP a réussi à gagner sa base d’utilisateurs grâce aux incroyables possibilités qu’il nous offre, d’autant plus qu’il est gratuit. Parmi toutes ces possibilités, nous avons évidemment la possibilité d’utiliser différentes sources. Nous pouvons télécharger et installer des polices GIMP totalement nouvelles d’une manière très simple.

Comment télécharger de nouvelles polices pour GIMP

Il y a de nombreux endroits où nous pouvons télécharger des polices gratuites à ajouter à GIMP. Nous parlerons de chacun d’eux en détail ci-dessous:

Dafont

Peut-être l’un des plus connus et nos préférés. Dafont est un site actif depuis de nombreuses années et qui compte plus de 24 000 polices réparties en différentes catégories. C’est une solution complète à toutes les exigences que vous avez en matière de polices. Nous devons garder à l’esprit que les polices proposées dans Dafont ne sont pas toutes gratuites pour un usage commercial. Cependant, ils sont tous gratuits pour un usage personnel.

PoliceÉcureuil

Dans ce cas, FontSquirrel propose gratuitement une grande variété de polices pour un usage commercial et personnel. Son annuaire est mis à jour quotidiennement avec des sources de qualité. FontSquirrel est chargé de proposer un bon nombre de polices que nous pouvons utiliser à des fins commerciales entièrement gratuitement, ce n’est pas quelque chose d’assez courant à trouver. Vous pourrez parcourir différentes catégories afin de trouver le type de police que vous recherchez.

Les polices sont généralement au format .ZIP. Par conséquent, vous devrez les décompresser dans un dossier, il vous suffira de faire un clic droit sur le fichier .ZIP puis de sélectionner «Extraire ici».

Comment installer de nouvelles polices pour GIMP

Une fois que nous avons toutes les sources téléchargées et décompressées. Le moment est venu où nous procéderons à leur installation. Pour cela, nous devrons ouvrir GIMP, puis nous allons Éditer> Préférences.

La fenêtre “Préférences” va s’ouvrir maintenant, il va falloir naviguer dans la barre latérale gauche jusqu’à atteindre la section “Dossier” ou “Dossiers” et cliquer sur le signe “+” sur le côté gauche.

L’appui sur le signe “+” se développe et plusieurs sections apparaissent. Celui qui nous intéresse est qu’il dit “Fonts” ou “Fonts”. Maintenant sur le côté droit, il va falloir cliquer sur l’icône avec le signe «+», elle se trouve juste à côté des icônes en forme de flèche.

Ensuite, nous allons cliquer sur le sélecteur de fichiers qui se trouve sur le côté droit, c’est une icône en forme de dossier. Nous pouvons choisir les sources que nous avons récemment téléchargées. Une fois que nous l’avons fait, il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le bouton «Accepter» situé en bas à droite de l’écran.

Dans le cas où vous souhaitez voir les polices que vous avez ajoutées à GIMP, vous devrez simplement aller dans “Outils de texte” et à partir de cette section cliquez sur l’icône de police (elle a un majuscule “A”) en bas vous verrez tout polices installées.

