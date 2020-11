10 et 19 novembre. Ce sont les jours, les dates où la 9e génération de jeux vidéo commencera officiellement. le dix Ce sera quand il sortira Xbox Series S et X, et le 19 quand je fais PlayStation 5, console qui marquera le cinquième ordinateur de bureau pour Sony depuis le mythique PSone et le huitième système de jeu si l’on compte les ordinateurs portables PSP et PS Vita.

Playstation 5

Depuis la semaine dernière, Dans les réseaux de jeux vidéo et les médias, nous voyons des photos de PS5, déballer des vidéos -qui blessent autant que celle-ci de l’ami Digital Foundry détruisant la boîte extérieure-, et d’autres. Mais jusqu’au 19, le grand public ne pourra pas s’en emparer. Avez-vous un ami qui vient de vous donner une vidéo dans laquelle il prétend déjà avoir la console? S’il ne travaille pour aucun média, qu’il n’est ni youtubeur ni influenceur, je suis sûr qu’il le met à rude épreuve, car pour le moment aucun magasin n’a violé l’embargo sur les ventes établi par Sony.

Mais comment l’a-t-il fait si ce n’est pas une vraie PlayStation 5? bien en utilisant le dernier filtre de réalité augmentée qui devient viral pendant que vous lisez ceci et le ferez dans ces 2 semaines sans aucun doute. Un filtre Instagram Cela permet, comme d’autres – par exemple celui avec le chien Sasha Dog qui a dévasté il y a un an -, de faire croire à quelqu’un que vous avez déjà une PS5 chez vous.

Télécharger le filtre de boîte PS5 d’Instagram

Comment ça marche? Aussi simple que d’ouvrir ce lien via un téléphone mobile et d’avoir une session sur votre compte Instagram. Cela ouvrira la caméra directement avec le filtre PS5 activé. Vous pouvez prendre une vidéo ou une photo, puis l’enregistrer, ou la partager directement dans des histoires et d’autres réseaux. Et comme il s’agit de réalité augmentée, vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière si vous filmez une vidéo.

Lien direct vers le filtre Instagram PS5