Écrit par Hector Romero

Partager des vidéos TikTok sur Instagram est beaucoup plus facile que la plupart des gens ne l’imaginent. Cependant, beaucoup ne savent pas comment rendre ce processus si simple.

Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment télécharger rapidement un TikTok sur Instagram. Vous pouvez littéralement le faire en quelques secondes!

Si vous cherchiez comment télécharger un TikTok sur Instagram, Alors vous êtes venu au bon endroit. Nous vous expliquerons comment cela se fait de manière simple et rapide.

Lisez les informations suivantes et tirez vos propres conclusions.

Ainsi, vous pouvez télécharger rapidement des vidéos TikTok sur Instagram

La première chose à faire est ouvrez TikTok sur votre Android. Si l’application n’est pas installée, vous pouvez la télécharger à partir du bouton situé sous ces lignes. Appuyez sur le bouton “+” situé au milieu de la partie inférieure de l’écran.Enregistrez une vidéo avec votre caméra mobile ou choisissez celle que vous avez enregistrée dans votre galerie. Dans ce cas, l’exemple a été réalisé avec une vidéo enregistrée depuis la galerie. Après avoir ajouté les filtres TikTok et quand vous allez mettre la description de la vidéo, descendez et appuyez sur le bouton Instagram où il est dit “Partager automatiquement”Vous recevrez ce message: “Après avoir publié la vidéo, ouvrez Instagram pour la partager.” Alors garder l’application ouverte ou l’ouvrir dès que la vidéo est publiée, comme le suggère l’application. Après avoir cliqué sur le bouton “Publier”, vous devrez attendez que la vidéo soit téléchargée sur la plateforme pendant vous voyez le contenu de TikTok. Le pourcentage de téléchargement de la vidéo apparaît dans le coin supérieur gauche de l’application. Lorsque la vidéo est téléchargée sur TikTok, une fenêtre apparaîtra avec deux boutons à partager dans les histoires Instagram ou dans le fil d’actualitéAppuyez sur l’alternative que vous aimez le plus et le tour est joué!

Vous avez réalisé? Télécharger un TikTok sur Instagram est vraiment facile. Lorsque vous avez les deux applications sur votre mobile et que vous savez par où commencer, en quelques secondes, vous aurez terminé le processus.

Bien sûr, si vous allez télécharger le clip sur Instagram Stories, la vidéo sera automatiquement divisée en différentes histoires.

Rassurez-vous, aucune partie de la vidéo ne sera perdue.

Comment télécharger des vidéos sur Instagram déjà publiées sur TikTok

Voulez-vous télécharger une vidéo que vous avez publiée sur TikTok depuis longtemps sur Instagram? Ensuite le processus est beaucoup plus facile, alors il vous suffit de faire ce qui suit.

Ouvrez l’application TikTok sur votre Android.Entrez dans votre profil en appuyant sur le bouton en bas à droite qui dit “I”.Entrez la vidéo TikTok que vous souhaitez partager sur votre Instagram.Appuyez sur le bouton à trois points qui est situé sur le côté droit. Vous y verrez de nombreuses options pour partager votre vidéo TikTok sur d’autres plates-formes, choisissez Stories ou Instagram Feed et le tour est jouéComme vous l’avez sûrement vu, c’est un processus plus facile et plus rapide que beaucoup ne l’imaginent. Savoir plus: Likee vs Tiktok: comparaison

Obtenez tout le jus de l’application!