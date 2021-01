Voulez-vous apporter un changement à WhatsApp ou Telegram? Ensuite, installez Signal sur votre Android.

Écrit par Hector Romero dans des applications gratuites

Bien qu’elle ne soit pas si populaire, Signal est une application de messagerie instantanée qui peut prendre le relais de WhatsApp ou Telegram. De plus, nous parlons d’un outil open source dont le code est sur GitHub (à la fois Android et iOS et bureau). Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment télécharger Signal pour Android et le maintenir à jour.

Si vous cherchiez une alternative à votre application de messagerie habituelle, Alors vous êtes venu au bon endroit. Après avoir installé Signal sur votre mobile, vous pouvez utiliser cet outil pour communiquer instantanément avec votre personnel.

Les 9 meilleures applications de messagerie gratuites

Comment télécharger Signal sur Android

Aujourd’hui, des millions de personnes utilisent Signal chaque jour pour communiquer de n’importe où dans le monde sans dépenser un centime. Le signal vous permet de recevoir messagerie hi-fi, appels vidéo et exploration de fonctionnalités en constante évolution pour vous aider à vous connecter. Il convient également de noter que la technologie avancée de Signal est dédiée à la protection de votre vie privée, afin que vous puissiez partager les moments qui comptent pour vous avec les personnes qui comptent pour vous sans souci.

Signal est gratuit et vous pouvez l’obtenir via Google Play ou en téléchargeant l’APK. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez installer cet outil sur votre téléphone, vous pouvez être sûr que ce sera un processus simple.

Télécharger sur Google Play

Si vous souhaitez télécharger Signal sur Google Play, alors appuyez sur le bouton sous ces lignes.

Télécharger Signal APK

Si vous ne souhaitez pas obtenir l’application sur Google Play et que vous souhaitez simplement installez l’APK Signal sur votre téléphone, puis téléchargez-le à partir du bouton ci-dessous.

Vous avez réalisé? Le téléchargement de Signal est facile, quel que soit l’itinéraire que vous choisissez. Installez-le lorsque vous décidez de prendre le relais de Telegram ou WhatsApp!

Comment mettre à jour Signal vers la dernière version

S’assurer que la version de Signal que vous avez sur votre Android est la plus récente est également un jeu d’enfant. Vous pouvez faire ce processus automatiquement ou manuellement, tout dépend de vos préférences.

Automatiquement

Définir les mises à jour automatiques du signal et vos autres applications.

Ouvre Google Play Store.Choisir Réglages.Toucher Mettre à jour les applications automatiquementChoisir une option: Mettre à jour automatiquement les applications sur n’importe quel réseau ou Mettre à jour automatiquement les applications via Wi-Fi uniquement.Manuellement

Recherchez la version la plus récente de l’application sur le site officiel à partir de Signal ou accédez directement à la page Signal du Play Store pour votre Android. Si une nouvelle version est disponible, vous verrez l’option de mise à jour. Sélectionnez mise à jour et ouvrez Signal.

C’est fait! C’est ce que vous devez faire pour que l’application Signal reste correctement mise à jour sur votre appareil.

7 fonctions que WhatsApp devrait ajouter dès que possible

Voulez-vous en savoir plus sur cet outil? Ensuite, consultez cet article comparant Signal avec WhatsApp et iMessage en termes de collecte de données. Vous pouvez également consulter cet autre article qui révèle comment Signal gagne de l’argent. Découvrez tout sur cette application de messagerie instantanée!