Il semble qu’ils aient été mis en œuvre depuis la toute première d’Instagram, mais la vérité est que les Stories ou Stories sont arrivées il y a 4 ans, à l’été 2016, et sont utilisées quotidiennement par plus de 500 millions d’utilisateurs. Contrairement à un poste normal, te autorise le téléchargement d’une image, photo ou vidéo avec une “ date d’expiration ” qui dans quelques minutes ou un jour sera effacé par le système. Vous pouvez même le faire en privé en choisissant les utilisateurs que vous souhaitez voir.

En fait, aujourd’hui, nous allons enseigner comment vous pouvez télécharger une longue vidéo sur Instagram et la diviser en plusieurs histoires. L’interface Instagram vous permet de filmer en continu une vidéo des Stories et de la diviser en morceaux de 15 secondes maximum. Mais pour télécharger une longue vidéo que vous avez prise avec la caméra mobile, ou qu’est-ce que tu as téléchargés dans la galerie ou téléchargements, vous devez utiliser ces applications que vous ayez Android ou iPhone:

Story Cutter pour Android

L’une des applications les plus connues et les plus utilisées est une application qui vous permet de couper n’importe quelle vidéo que vous avez sur votre mobile en morceaux de 10 secondes. Simplement:

Téléchargez l’application et ouvrez-la

Choisissez la vidéo que vous souhaitez couper de la galerie mobile, que vous l’ayez filmé avec l’appareil photo ou que vous l’ayez téléchargé. option gratuite pour faire 10 coupes en 10 secondes. Il y a aussi l’option de 15 en 15 secondes, mais c’est payant

Ouvrez Instagram

Créez de nouvelles histoires et ajoutez les mini-vidéos

Téléchargez Story Cutter pour Android

CutStory pour iOS

Similaire à ce qui précède, CutStory est une application gratuite de l’App Store que nous pouvons utiliser sur iPhone ou iPad et qui vous permet de faire de même: couper des vidéos que vous avez déjà faites / téléchargées en mini-vidéos pour les télécharger.

Ce qui est bien c’est que CutStory vous permet de les couper 15 en 15 secondes ou une autre durée de votre choix gratuitement, et aussi ajouter de la musique à lire dans des extraits, sautant de l’un à l’autre.

Téléchargez CutStory pour iOS