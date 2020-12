Nous vous avons expliqué comment tester les dernières versions d’Android sur un émulateur, comment tester Wear OS et comment tester Android Auto, afin que la prochaine étape soit claire: comment tester Android TV dans un émulateur sous Windows.

Si vous envisagez d’acheter un téléviseur ou un appareil avec Android TV tel qu’un Xiaomi Mi TV Stick, vous voudrez peut-être l’essayer d’abord pour voir si c’est ce que vous recherchiez. Pour cela, vous pouvez utiliser Android Studio et l’émulateur officiel de Google, qui fonctionne raisonnablement bien et le processus n’est pas du tout compliqué.

1. Installez Android Studio

La première chose dont vous aurez besoin est Android Studio, l’IDE de programmation Android officiel. Nous vous avons expliqué à plusieurs reprises comment télécharger et installer Android Studio, bien que le processus puisse être résumé en deux étapes: télécharger le programme d’installation d’Android Studio à partir de son site officiel et terminez l’installation, ce qui n’est guère plus que de cliquer sur le bouton Suivant.

La bonne nouvelle est que, contrairement à l’émulateur Wear OS ou Android Auto, pour tester Android TV vous n’avez pas besoin d’ADB ni les choses étranges. Tout est assez simple et vous devriez l’avoir prêt dans quelques minutes.

2. Créez votre TV virtuelle

Avec Android Studio installé, vous devriez aller à Gestionnaire AVD, l’endroit où les périphériques virtuels de l’émulateur sont créés. Vous le trouverez dans le menu Outils – AVD Manager. Après l’avoir ouvert, cliquez sur Créer un périphérique virtuel ou créez un périphérique virtuel.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, passer à la catégorie TV et choisissez l’un des deux profils disponibles. Les deux simulent des téléviseurs de 55 pouces, la seule différence étant que l’un d’eux a une résolution de 720p et l’autre est Full HD. Le choix n’est vraiment pas pertinent, même si si vous êtes assez performant, vous voudrez peut-être choisir le 720p.

Ensuite, vous devez choisir le logiciel de cet appareil. Depuis Android Studio, vous pouvez télécharger Image du système Android TV basée sur Android 10, 9, 8 et versions antérieures. Le choix vous appartient, assurez-vous simplement que vous téléchargez la version qui correspond à l’architecture de votre PC, et que dans la plupart des cas ce sera x86.

Dès que vous cliquez sur Suivant, le téléchargement du micrologiciel commence. Il occupe environ 600 Mo, donc le téléchargement prendra un certain temps et une autre fois pour décompresser et être prêt à l’emploi.

Dans la dernière étape, vous avez un résumé de tout ce que vous avez fait jusqu’alors et vous pouvez éventuellement donner un nom à votre appareil virtuel. Changer l’orientation n’a pas beaucoup de sens sur un téléviseur, bien que cela soit également possible. Appuyez sur Terminer pour compléter votre TV virtuelle.

3. Essayez votre nouvelle télévision virtuelle avec Android TV

Votre téléviseur avec Android TV est prêt, mais vous ne l’avez pas encore démarré. Pour ce faire, revenez à la fenêtre AVD Manager et appuyez sur le bouton de lecture à côté de l’appareil virtuel de votre téléviseur. Si vous ne l’avez pas renommé, il s’appellera quelque chose comme l’API 29 d’Android TV (1080p).

Voilá, votre téléviseur virtuel avec Android TV sera montré devant vous, montrant la même interface et le même assistant de configuration initiale que si vous le regardiez sur un téléviseur. Contrairement aux émulateurs Android pour mobile, l’émulateur Android TV est livré avec tous les Services Google et Play Store installés, afin que vous puissiez télécharger de nouvelles applications directement depuis l’émulateur.

Android TV est généralement utilisé avec une télécommande et, bien qu’il soit possible de le faire fonctionner avec une souris et un clavier, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une sorte de télécommande virtuelle. Pour ce faire, appuyez sur le bouton avec les trois points dans le menu flottant.

Dans l’onglet Pavé directionnel Vous trouverez des commandes similaires à celles d’une télécommande standard sur Android TV, avec des boutons directionnels, un bouton pour revenir à la maison et un autre pour revenir en arrière. L’inconvénient est qu’il occupe une bonne partie de l’écran et ne peut pas être redimensionné.

Avec l’émulateur Android TV, vous pouvez avoir une bonne idée du fonctionnement du système, des applications disponibles et de leur apparence. Les performances sont plutôt bonnes, de sorte qu’il est même possible de regarder des vidéos sur YouTube ou des applications similaires.