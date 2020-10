Les emojis sont présents dans toutes les salles de chat que vous avez dans vos applications mobiles. Ils sont la ressource par excellence pour envoyer une expression aux destinataires de ce que vous ressentez ou de ce qu’un message vous a suscité à travers une réponse. Heureusement, l’ingéniosité des utilisateurs permet à la liste de continuer à s’allonger chaque année et cela nous aurons 117 nouveaux emojis. Ce qui se passe, c’est que ceux-ci arriveront avec la sortie des derniers systèmes d’exploitation, même si aujourd’hui nous vous disons que il est possible d’utiliser les nouveaux emojis avant tout le monde.

La version bêta d’Android déverrouille de nouveaux emojis

Nous attendons depuis des mois les derniers mouvements de Google avec l’arrivée d’Android 11. Le nouveau système d’exploitation possède des fonctions encore inconnues des utilisateurs, ce qui alimente encore plus l’envie de l’avoir entre vos mains tant que votre smartphone est compatible. Mais ceux-ci s’agrandissent quand vous savez que vous pouvez déjà essayer les nouveaux emojis cette année avec.

Il y a quelques jours nous vous disions quelle était la liste de ceux qui arriveront cette année et comme toujours nous trouvons les plus diversifiés. 117 sont nombreux et vous pouvez trouver des ninjas, des visages souriants avec des larmes, des câlinset les parents donnent la bouteille à leurs enfants et à tous Ils sont disponibles dans la dernière version d’Android.

Mais attention, nous ne voulons pas dire qu’il arrivera sous Android 11, ce qui le fera quand il sera stable à l’automne. Ce que nous voulons dire, c’est que, comme vous pouvez le lire dans le titre, vous pouvez avoir ces emojis avant tout le monde si vous avez la version 3 de la version bêta d’Android 11. Vous pouvez donc le lire dans 9to5Google, où ils prétendent que c’est possible.

Comment accéder à la version bêta d’Android 11

Il y a un mois, l’arrivée de la deuxième beta téléchargeable d’Android. Cependant, il y a toujours un mais et ce sont les terminaux compatibles avec ce nouveau logiciel. Et est-ce que les seuls appareils compatibles avec cela sont le Google Pixel à partir de la version 2. Donc, tous les utilisateurs avec Un téléphone de Mountain View a un accès anticipé aux émojis cette année.

Oui, ça vaut le coup? La vérité est qu’il s’agit toujours de mises à jour qui atteindront tôt ou tard tous les utilisateurs et si vous répondez aux exigences ci-dessus, cela ne vous indemnisera peut-être pas de risquer l’intégrité du terminal pour cela. Et c’est qu’il s’agit d’une version de test, ce qui implique que vous n’aurez pas toutes les nouvelles fonctions mais que certaines peuvent ne pas fonctionner.