Écrit par Beatriz Alcántara sur WhatsApp

Converser sur WhatsApp est généralement une tâche très simple, car il vous suffit d’écrire le message et de l’envoyer pour qu’il atteigne l’autre personne. Mais que se passe-t-il lorsque vous devez parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne connaissez pas complètement? Pour ces rares situations, vous pouvez utiliser un astuce simple qui vous aide à traduire automatiquement vos messages WhatsApp.

Nous avons élargi la liste des astuces WhatsApp essentielles pour en expliquer une qui peut être d’une grande aide lors du démarrage d’une conversation dans d’autres langues. Pas à pas, nous expliquons comment écrire sur WhatsApp dans des langues que vous ne connaissez pas Et pourquoi pas profiter de cet outil pour apprendre de nouvelles langues.

Comment traduire automatiquement vos messages WhatsApp

L’astuce pour traduire vos messages WhatsApp Il est caché dans Gboard, le clavier de Google. Comme nous le savons déjà, cet outil est l’une des créations les plus choyées de l’entreprise, qui a très bien fonctionné lorsqu’il s’agit de lui fournir des fonctions intéressantes et innovantes qui facilitent l’écriture sur notre mobile.

Profitant de l’existence de Google Translate, la société américaine a décidé d’améliorer encore son clavier en y intégrant son traducteur bien connu. Nous arrivons ainsi à la fonction clé qui vous permet de traduire automatiquement vos messages WhatsApp. Pour cela, tout d’abord, vous devez installer Gboard sur votre mobile.

Une fois installé et configuré comme clavier par défaut sur l’appareil, il est temps de le découvrir comment Gboard peut vous aider à traduire vos messages WhatsApp. Ensuite, nous expliquons le processus étape par étape.

Ouvrez WhatsApp, entrez dans la conversation dans laquelle vous souhaitez envoyer le message traduit et ouvrir le clavierClique sur le bouton horizontal à trois points qui apparaît dans la barre d’outils, dans le coin supérieur droit du clavier.Dans le menu d’options qui apparaît, cliquez sur le bouton TraduireDans la barre supérieure qui est apparue dans Gboard, choisir la langue source et de sortie du message, c’est-à-dire, indiquez au clavier dans quelle langue vous allez écrire et celle que vous voulez traduire. Écrivez le message que vous voulez traduire dans le champ de texte qui apparaît à l’intérieur du clavier et Gboard le traduira instantanément dans le champ de texte WhatsApp. Lorsque vous avez terminé, envoyez simplement le message que Gboard a traduit.

Par certaines occasions, Le clavier Google peut reconnaître automatiquement la langue dans lequel vous écrivez. Si vous faites des recherches, vous verrez que vous avez le choix entre des dizaines de langues lors de la traduction de vos messages WhatsApp. Avec cette astuce, il vous suffit d’utiliser Gboard, de choisir la langue source et de sortie et d’écrire le texte pour que le clavier le traduise automatiquement.

Grâce à l’intégration de Google Translate dans Gboard, le clavier est désormais encore plus utile à utiliser dans vos conversations WhatsApp. Vous pouvez non seulement taper en faisant glisser votre doigt, mais aussi utiliser la dictée vocale ou utilisez le moteur de recherche Google, vous pouvez également converser dans des langues que vous ne connaissez pas grâce à son traducteur.