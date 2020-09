S’il est vrai qu’il existe différentes méthodes pour libérer de l’espace disque sur votre ordinateur, certaines d’entre elles sont particulièrement utiles lorsque nous avons plusieurs lecteurs disponibles. Sans aller plus loin, dans cet article nous voulons vous montrer comment transfert d’espace libre entre différents lecteurs de disque Windows 10.

Comme nous l’avons dit, avoir plusieurs unités est une solution sur laquelle de plus en plus d’utilisateurs misent. Surtout à des jours comme ceux-ci, où la taille totale des disques a augmenté au fil des ans. Grâce à cette décision, ils parviennent à éviter qu’un éventuel accident de sécurité n’affecte au maximum tout son contenu et le disque. De plus, si vous avez plusieurs disques et que l’un d’eux a beaucoup d’espace, tandis qu’un autre est en voie d’achèvement, vous pouvez toujours y transférer de l’espace libre.

Quand est-il pratique de transférer de l’espace libre d’un lecteur à un autre sur le disque? Vous remarquerez vous-même que le moment est venu. Vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas stocker de nouvelles données dans une certaine partition. Ce sera alors le moment idéal pour lui envoyer de l’espace libre à partir des autres disques.

De nombreux ordinateurs modernes viennent de l’usine avec un lecteur système qui dispose, grâce à la partition d’origine, d’environ 60 Go d’espace. Avec des mois d’utilisation, cette partition a tendance à alerter sur la possibilité de manquer d’espace. Heureusement, ce tutoriel vous apprendra comment éviter des conflits plus graves.

Comment transférer de l’espace libre d’un lecteur à un autre sous Windows 10/8/7

Bien que comme nous l’avons expliqué, il existe plusieurs tutoriels que nous pourrions prendre en compte, dans celui-ci, nous voulons rester avec un spécifique. L’idée est de profiter d’un outil intégré à Windows grâce à Microsoft. Nous nous référons à la gestion des disques. Mais, au cas où vous auriez des problèmes avec celui-ci ou si vous ne le connaissiez pas bien, laissez-nous vous dire qu’il existe une alternative tierce, également très utile. Dans ce cas, nous parlons de Diskpart.

Le fonctionnement de cette première plateforme est assez simple. Tout ce que nous avons à faire, une fois que nous l’avons téléchargé, installé et exécuté, est de sélectionner le lecteur de disque qui manque d’espace. Nous faisons un clic droit dessus et choisissons l’option Étendre le volume.

Comme toujours, nous vous recommandons de faire une copie de sauvegarde de tout votre contenu avant de vous lancer dans ce processus. Cela garantira qu’en cas de problème, vous ne perdrez pas vos fichiers importants.

AOMEI Partition Assistant Professional, le logiciel ultime

AOMEI Partition Assistant Professional est le nom du programme des gens de Diskpart. Contrairement à Microsoft, il permet de faire ce processus de manière beaucoup plus personnalisée et peut-être facile pour les débutants. Il faut préciser que nous sommes confrontés à une réponse de paiement, mais qu’elle vaut chaque centime pour son efficacité avérée. De même, il a une démo que nous pouvons tester pour voir si c’est ce que nous recherchons.

Cette application est livrée avec une fonctionnalité appelée Allouer de l’espace libre, qui peut aider à transférer de l’espace libre d’un lecteur à un autre. Par exemple, vous pouvez déplacer l’espace libre du lecteur D vers le lecteur C de votre ordinateur en quelques secondes.

Comment utiliser AOMEI Partition Assistant Professional?

Téléchargez et installez AOMEI Partition Assistant Professional à partir de ce lien Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la partition à partir de laquelle vous souhaitez transférer de l’espace libre Une fenêtre contextuelle apparaîtra, où vous devez indiquer la taille de l’espace et la partition de destination Une fois que vous avez accepté, le système se chargera de transférer cet espace libre Lorsque vous avez terminé, vous devez redémarrer votre PC pour que les modifications soient prises en compte

Comme vous pouvez le voir, c’est une décision très simple et intéressante. En quelques étapes seulement, AOMEI Partition Assistant Professional se charge de résoudre un problème qui aurait autrement pris trop de temps. Comme nous l’avons dit, vous pouvez effectuer les tâches gratuitement ou louer la version payante pour plus de solutions.

Avez-vous essayé AOMEI Partition Assistant Professional? Quelle a été votre expérience avec ce logiciel?

