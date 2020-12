Envoyez des fichiers d’un mobile à un autre avec le transfert Bluetooth et NFC sur Android. Étape par étape, dans ce guide, nous expliquons comment le faire.

Les technologies Bluetooth et NFC sont deux des méthodes les plus simples et les plus utiles pour transférer des fichiers entre deux appareils Android. Si vous n’utilisez toujours pas ces outils, dans ce guide, nous vous expliquons étape par étape comment procéder.

Rapidement et facilement, vous pouvez partager tout type de fichier entre deux mobiles, qu’il s’agisse d’images, d’audios, de documents ou de vidéos. La seule condition est que les deux terminaux sont à une distance proche.

Sans plus tarder, voyons en détail comment vous pouvez transférer des fichiers par Bluetooth et par NFC sur Android.

Comment transférer des fichiers via Bluetooth sur Android

Le Bluetooth est une technologie que nous connaissons tous aujourd’hui, elle est présente dans tous les smartphones. En fait, vous pouvez l’utiliser tous les jours pour connectez votre mobile avec vos écouteurs sans fil, par exemple.

En plus de cette application, le Bluetooth de votre mobile permet de transférer des fichiers facilement et rapidement vers d’autres appareils disposant de cette connectivité. Dans ce cas, nous expliquons comment utiliser Bluetooth sur votre terminal pour envoyer des fichiers vers un autre appareil Android. N’oubliez pas que les deux doivent être proches et que le Bluetooth doit être activé.

Sur votre mobile, accéder au dossier vous souhaitez transférer Cliquez sur l’icône “Partager”, qui apparaît généralement dans le coin supérieur droit de l’écran. “Bluetooth” pour le sélectionner comme méthode de transfert Attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’autre téléphone apparaisse dans la liste des appareils disponibles. Ensuite, cliquez sur son nomSur l’autre mobile, acceptez le transfert de fichiers. Selon sa taille, l’expédition peut prendre plus ou moins de temps.

Et il n’y a plus, c’est à quel point il est facile de transférer des fichiers via Bluetooth. Dans l’exemple que vous pouvez voir dans les captures d’écran précédentes, un seul document est transféré, bien que vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers pour l’expédition et vous n’aurez aucun problème.

Comment transférer des fichiers par NFC sur Android

La technologie NFC est aujourd’hui moins connue que Bluetooth, même si son utilisation vise à être primordiale à l’avenir. Et c’est que les applications de cette connectivité sont très utiles pour tous les utilisateurs, comme par exemple paiements mobiles, couplage rapide avec d’autres appareils et lecture des tags NFC avec actions programmées.

Encore une fois, vous devez avoir activé la technologie NFC sur les deux appareils qui vont effectuer le transfert de fichiers avant de démarrer le processus. Une fois activé, suivez ces étapes pour transférer des fichiers par NFC:

Accédez au dossier que vous souhaitez partager.Rejoignez les parties arrière des deux mobiles afin qu’ils puissent communiquer entre eux pendant qu’ils sont déverrouillés. Les deux mobiles doivent être complètement collés, lorsqu’ils sont connectés, vous remarquerez une petite vibration sur les deux téléphones et sur le mobile émettant le fichier vous verrez le message “Appuyez pour partager” -Ce message peut varier selon le fabricant. Après avoir tapé, le transfert via NFC commencera, qui se terminera dans quelques secondes.

Et jusqu’à présent le guide pour savoir comment vous pouvez transférer des fichiers par Bluetooth et NFC. La prochaine fois que vous devrez partager des documents, des images ou tout autre type de fichier entre deux mobiles, n’hésitez pas à utilisez ces deux méthodes simples et rapides à utiliser.

