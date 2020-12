Nous allons vous montrer comment vous pouvez transférer toutes vos données d’un téléphone à un autre, avec des méthodes valides pour passer d’Android à un iPhone, d’Android à Android ou d’iPhone à iPhone (iOS à iOS). De cette façon, avoir le mobile que vous avez, vous pouvez transférer vos données. Vous devez garder à l’esprit que absolument pas toutes les données peuvent être importées, mais le plus important (comptes de messagerie, photos,

Dans tous les cas, ce sont des processus simples qui ne nous prendront pas trop de temps. Donc, continuer pour voir comment sauvegarder nos données et les transférer sur un autre téléphone, qu’il s’agisse de terminaux avec Android ou iOS. Toutes les procédures sont assez simples et ne nécessitent pas plus de quelques minutes.

D’Android à Android en utilisant votre compte Google

L’un des avantages et des inconvénients d’Android est que, pratiquement, nous dépendons de Google pour (presque) tout. L’avantage de Google ayant nos données a l’avantage que il suffit d’avoir un compte Gmail pour que tout soit en sécurité. Tout d’abord, nous allons nous assurer qu’une sauvegarde est en cours dans notre compte Google.

Paramètres Sauvegardes système Activer la sauvegarde dans Google Drive

En mode natif, quelle que soit la couche de personnalisation que nous utilisons, Android permet faire une sauvegarde en utilisant un compte Google. Cette sauvegarde est stockée dans Google Drive et elle est très utile. Parce que? Parce que les données des applications, l’historique des appels, les contacts, les paramètres de l’appareil et, finalement, toutes les données pertinentes de notre téléphone sont stockées, enregistrant des fichiers multimédias.

La restauration du contenu de votre ancien Android est aussi simple que de saisir le même compte Gmail dans le nouveau. La sauvegarde de votre compte sera automatiquement récupérée

Lorsque nous allumons notre nouveau téléphone Android, dans l’un des points de l’assistant de configuration, il nous demandera si nous voulons restaurer les données d’un compte Google. Nous indiquons oui et le processus de restauration commencera. Cela prendra plus ou moins selon la quantité de données à récupérer. Les applications que nous avons installées seront réinstallées sur le nouveau téléphone (mais pas toutes ses données), nous n’aurons donc pas à les installer une par une.

Concernant le sujet des photos et des vidéos, pour nous assurer que tout est fait correctement, nous utiliserons Google Photos, l’application galerie de Google. Encore une fois, via notre compte Google, toutes les données sont enregistrées dans le cloud. Par conséquent, il suffit d’installer cette application sur le nouveau téléphone pour avoir toutes les photos que nous avions (elles sont effectivement stockées dans le cloud) sur le précédent.

Via des applications tierces

Notre recommandation si nous allons transférer des données d’un Android à un autre est de le faire via le compte Google. C’est un processus fiable, il ne nécessite pas l’installation de logiciel tiers et la sauvegarde se fait automatiquement. Cependant, si vous souhaitez le faire via une application tierce, nous allons vous en montrer un gratuit qui fonctionne assez bien. Il peut être téléchargé à partir du Play Store et est une excellente option pour transférer des fichiers d’un Android à un autre.

L’un des plus complets que nous ayons trouvés est la restauration de toutes les sauvegardes. Bien qu’il n’ait pas une interface brillante, remplit assez bien sa fonction, et il ne reste pratiquement rien dans le pipeline. Avec cette application, nous pouvons faire une sauvegarde de nos SMS, contacts, journaux d’appels, calendriers et plus encore.

Grâce à cette application, nous pouvons exporter les fichiers correspondants des copies de sauvegarde que nous voulons faire, pour les restaurer ultérieurement après les avoir téléchargés depuis le cloud

Son fonctionnement est celui de exporter les fichiers que nous voulons enregistrer dans leurs formats correspondants (Si nous voulons copier des applications, enregistrez l’APK, si nous enregistrons des SMS, il exporte un fichier XML, etc.) et les envoie directement dans le cloud. L’intégration avec Dropbox et Drive est très bonne, nous pouvons donc envoyer les copies en un clic. Si nous sommes anti-cloud, nous pouvons toujours accéder au dossier de l’application pour récupérer les fichiers manuellement.

Lorsque vous avez votre nouveau téléphone, vous devrez télécharger à nouveau l’applicationet récupérez les fichiers que vous y avez enregistrés. Ce n’est pas un processus aussi automatique que celui du compte Google, mais si vous voulez faire la copie vous-même, c’est une solution complète.

Restauration de toutes les sauvegardes

IPhone à iPhoe (iOS à iOS)

Si nous allons mettre à niveau notre iPhone vers un modèle plus récent et que nous voulons transférer les données de l’ancien vers le récent, Nous le ferons via l’option Quick Start. Avec cela, nous pouvons configurer n’importe quel appareil iOS en utilisant les informations de notre ancien appareil, également avec iOS.

Rapprochez simplement votre ancien iPhone du nouveau et utilisez l’option Démarrage rapide pour que le contenu soit synchronisé de l’un à l’autre

Pour ce faire, avec l’ancien iPhone, Nous allumons le nouveau et le gardons proche de l’ancien. Un message apparaîtra indiquant si vous souhaitez configurer le nouvel appareil à l’aide de votre identifiant Apple. Il vous suffit de cliquer sur continuer et de suivre les instructions que le système d’exploitation vous donnera.

De la même manière qu’avec le compte Google, les données de votre iPhone sont stockées dans iCloud (sauf si vous avez rempli les 5 Go rares et arrêtez la synchronisation). Par conséquent, à partir de la configuration initiale, si vous décidez de ne pas faire de démarrage rapide, après avoir saisi votre identifiant Apple Vos photos, contacts, messages et plus commenceront à être téléchargés, précédemment synchronisé avec iCloud.

D’iOS à Android

Quand on parle de transférer des données de l’iPhone vers Android, la chose change. Pour des raisons évidentes, le système d’exploitation Apple ne vous permet pas de récupérer des informations du système via un compte Google, mais tout n’est pas perdu. Heureusement, Google s’intéresse aux utilisateurs migrant depuis iOS et dispose d’une page Web qui explique le processus.

Bien que nous ne puissions pas récupérer toutes les informations, en copiant Google Drive, nous pouvons transférer des données telles que des contacts, des événements de calendrier et d’autres d’iOS vers Android.

En gros, depuis notre iPhone, nous devons télécharger l’application Google Drive et connectez-vous avec un compte Google. De là, nous irons à la section de sauvegarde pour le faire. Comme toujours, plus vous avez de données, plus cela prendra de temps. La copie réalisée ici nous permet de synchroniser les contacts, les événements de l’agenda et de créer une copie de sauvegarde de notre multimédia dans Google Photos.

Une fois la copie effectuée, lorsque nous aurons notre nouvel Android, nous n’aurons plus qu’à le restaurer (comme nous le faisons lorsque nous passons d’Android à Android), et dans quelques minutes nous aurons le contenu que nous avons enregistré sur notre iPhone. Concernant les données des applications ou leurs propres fichiers, ne peut pas être restauré.

Android vers iOS

Si vous avez reçu un iPhone et que vous venez d’Android, Apple dispose également d’un outil vous permettant de migrer facilement. Cela s’appelle Déplacer vers iOS et exige que nous ayons les deux téléphones allumés pendant que nous effectuons le processus de restauration.

Avec cette méthode, nous pouvons transférer des comptes Google, des photos, des contacts et des favoris du navigateur, ainsi que les applications qui existent sur iOS (mais pas leurs données)

Une fois l’application installée sur votre téléphone Android, vous pouvez maintenant allumer votre iPhone. Au cours de l’assistant de configuration, vous verrez l’option de transfert de données depuis Android, sur laquelle vous devez appuyer. Maintenant, sur le téléphone Android, activez l’application et appuyez sur Continuer (la seule option que l’application vous donnera).

Tu vas devoir entrez le code apparaissant sur votre iPhone après avoir appuyé sur transférer des données depuis Android. Une fois le code entré, on nous demandera quel contenu nous voulons transférer sur l’iPhone. Nous pouvons transférer nos comptes de messagerie, photos, messages, contacts et favoris du navigateur, ainsi que les applications qui existent sur iOS (vous pouvez dire à iOS d’installer l’application, mais pas de récupérer les données qu’elle avait sur Android).