Nos smartphones sont utilisés pour faire mille et une choses et la communication avec d’autres personnes est à la base de beaucoup d’entre elles. Ces autres personnes sont représentées sur le mobile dans les contacts, et il est important ne les perds pas lors du passage d’un mobile à un autre.

Il existe de nombreuses applications pour gérer, importer et exporter des contacts sur Android, bien que l’une des méthodes les plus efficaces et les plus simples soit toujours via un compte Google. Si c’est une option qui ne vous convient pas, nous verrons comment le faire de manière traditionnelle, exportation de contacts sous forme de fichier VCF.

Via le compte Google

Si vous envisagez de changer de mobile mais que vous gardez le même compte Google, la bonne nouvelle est qu’en général Synchronisation des contacts avec ce compte et par conséquent, vous n’aurez peut-être rien à faire Cela dit, il vaut la peine de vérifier que tout est correctement configuré au cas où.

Les contacts d’un mobile Android peuvent être enregistrés dans différents supports tels que dans le stockage mobile, dans la carte SIM ou dans des services en ligne tels que Google, Huawei, Samsung ou bien d’autres. Pour transmettre tous vos contacts via un compte Google, vous devez d’abord copiez-les tous dans votre compte Google.

Tout d’abord, copiez tout sur le compte Google

Chaque fabricant Android inclut sa propre version de l’application Contacts, donc l’apparence et les fonctions peuvent varier. Pour rendre ce tutoriel plus homogène, nous nous appuyons sur l’application Contacts Google, accessible à tous sur Google Play.

Après avoir ouvert l’application, dépliez le panneau latéral et entrez dans la section Paramètres. À l’intérieur, appuyez sur Importer et une fenêtre apparaîtra avec les options disponibles. Si vous avez des contacts enregistré sur la carte SIM, choisissez-le pour les importer dans le compte Google.

Que faire si vous avez des contacts dans d’autres médias, comme dans la mémoire interne du téléphone? Ensuite, vous devez utiliser l’application de contact mobile officielle pour les transférer vers le compte Google. Il se peut qu’une telle option n’existe pas, le processus se composera donc de deux parties: exporter les contacts dans un fichier VCF, puis les importer avec l’application officielle de contacts Google.

L’application Huawei Contacts vous permet de les copier sur le compte Google

À ce stade, tous vos contacts mobiles seront copié et synchronisé correctement dans votre compte Google. Tant que vous changez de mobile, ils seront toujours là dès que vous vous connectez au même compte sur l’autre mobile.

Ensuite, utilisez le même compte Google sur l’autre mobile

Sur le deuxième mobile, vous n’avez rien à faire sauf utiliser le même compte Google. Normalement, la synchronisation du compte – y compris les contacts – est activée depuis l’usine, bien que s’ils mettent du temps à apparaître, vous pouvez aller dans Paramètres> Comptes> Google, toucher le compte en question et vérifier que la synchronisation des contacts est active et fonctionne.

Vous aurez alors les contacts du mobile initial dans le second et synchronisé en temps quasi réel. Si vous modifiez, supprimez ou ajoutez des contacts à l’un, les mêmes modifications s’appliqueront à l’autre. Ceci, tant que vous conservez le compte Google dans les deux et qu’ils sont connectés à Internet.

Exporter les contacts

Et si, pour une raison quelconque, vous préférez ne pas utiliser de compte Google? Alors tu resteras toujours exporter des contacts sous forme de fichier VCF, un standard pris en charge par pratiquement tous les mobiles, Android ou non.

Encore une fois, pratiquement toutes les applications de contact vous permettront de les exporter, même si si ce n’était pas le cas – ou si vous ne trouvez pas l’option – vous aurez toujours l’application de contacts Google. Cela se fait en entrant Paramètres et en appuyant sur Exporter. Sans plus tarder, une boîte s’ouvre pour vous permettre de choisir où vous souhaitez enregistrer le fichier VCF avec vos contacts.

Alors tu dois transmettre le fichier VCF à l’autre mobile, ce qui ne devrait pas être un problème car ils n’en prennent pas trop. Vous pouvez utiliser Bluetooth, Wi-Fi Direct, WhatsApp, Telegram ou toute autre méthode de votre choix.

Tu manques alors les importer sur le deuxième téléphone. Vous pouvez également le faire avec l’application Google Contacts, à partir des mêmes paramètres mais cette fois en choisissant Importer. Ensuite, choisissez le fichier .vcf et vous devez le sélectionner dans le stockage mobile.

L’importation est terminée pas d’autres questions et sans pouvoir choisir quels contacts importer et lesquels non: tous sont importés. Si certains qui ne vous intéressent pas sont inclus, vous pouvez toujours les supprimer plus tard.