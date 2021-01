Déplacer vos photos de Facebook vers le cloud est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Écrit par Beatriz Alcántara sur Facebook

Le téléchargement de toutes vos photos depuis Facebook est un processus simple et rapide, mais que faire si vous souhaitez les conserver sans consommer d’espace sur votre appareil? La meilleure option est de les transférer vers Google Photos, une plate-forme de stockage d’images dans le cloud où vous pouvez enregistrer toutes vos photos sans affecter la mémoire du téléphone.

Transférer des photos de Facebook vers Google Photos était déjà possible, mais fin 2019, le réseau social a introduit un nouvel outil qui permet ce transfert d’informations en seulement 5 étapes. Si vous osez stocker vos images Facebook dans le cloud Google Photos, nous vous expliquerons comment le faire depuis votre mobile Android.

Comment transférer vos photos de Facebook vers Google Photos en 5 étapes faciles

Bien que cet outil de transfert de photos Facebook ait été annoncé fin 2019, n’a pas été disponible pour tous les utilisateurs jusqu’à mi-2020, comme l’explique la société de Mark Zuckerberg. Heureusement, tous les utilisateurs de Facebook peuvent désormais accéder à cette fonctionnalité pour enregistrer en toute sécurité toutes leurs images dans Google Photos.

Pour le moment, le service de Google est le seul sur lequel toutes les images peuvent être transférées -y compris les vidéos-, bien que d’autres options devraient être ajoutées à l’avenir. Sans plus tarder, nous vous expliquerons quelles sont les 5 étapes à suivre pour transférer toutes vos photos de Facebook vers Google Photos depuis votre mobile Android.

Ouvrez Facebook sur votre Android et cliquez sur le bouton Menu, représenté par trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Paramètres et confidentialité et, dans le menu qui apparaît, sélectionnez RéglageSur la nouvelle page, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez et sélectionnez l’option Transférez une copie de vos photos ou vidéos, inclus dans la section Informations sur votre Facebook. ta signature pour continuer le processus. Choisissez la destination et sélectionnez l’option Google Photos. Dans la zone suivante, choisissez Photos ou Vidéos en fonction des informations que vous souhaitez transférer vers Google Photos. Lorsque vous avez sélectionné les deux options, cliquez sur Suivant. Pour continuer, vous devrez accorder à Facebook les autorisations nécessaires pour accéder à votre bibliothèque Google PhotosCliquez sur le bouton Confirmer le transfert et il commencera à envoyer vos photos Facebook à Google Photos.

Une fois le transfert des fichiers photographiques terminé, Facebook vous en informera pour vous en informer. Selon le nombre d’images que vous avez sur la plateforme sociale, la livraison peut prendre plus ou moins. Quoi que vous attendiez, c’est une bonne fonctionnalité pour vous assurer que vos photos Facebook sont conservées en sécurité dans le cloud Google Photos.

Enfin, nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez également enregistrez vos photos et vidéos WhatsApp dans le cloud avec Google Photos, un autre bon moyen de profiter de cet outil Google gratuit avec un stockage illimité pour des images de haute qualité.